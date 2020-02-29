政策急轉彎 瑞士巴塞爾鐘表展2020 展延至2021年一月

因疫情延燒，連帶全世界的大型展會皆多所延遲、取消，或縮減活動規模。日前才於二月20日宣佈將在四月底如常舉行的2020年巴塞爾鐘表展（Baselworld），今日宣佈急轉彎，延期至2020年一月舉行。

原本表示信任監測團隊、並將遵守政府部門公共衛生原則的展方，在二月20日時曾發出聲明，決定在四月底如常舉辦年度展會。然而二月27日時，前身為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）的「鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）」宣佈：將2020的日內瓦展會取消、延遲至2021年。由於兩個展會展期在相隔十年後重新相連，加上鐘表與奇蹟展的日期略早於巴塞爾表展，此舉無疑為近半年接連有品牌宣佈退展的巴塞爾鐘表展，帶來諸多變數。

二月28日時，巴塞爾鐘表展方臨時發出官方聲明，其中巴塞爾總監Michel Loris-Melikoff表示，考量到巴塞爾鐘表展對鐘表與珠寶產業所帶來的全方位商業經濟效益，感到深切歉意必須延遲今年展會，並表示這是一個非常艱困的決定；新聞稿中並提及，展方已經找到了替代性方案，能避免經銷商或品牌浪費這一年的時光，但並未提及實際的施行方向與細節。

原定將於日內瓦舉辦的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders），包含以伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）為主的歷峰集團、包含芝柏（Girard Perregaux）的開雲集團（Kering），以及部分獨立製表的31個品牌為，主攻高價位市場；而巴塞爾鐘表則鎖定普羅大眾，並遍及珠寶與鐘表兩項產業，即便2019年呈現衰退狀態，仍有多達500個品牌或廠商參與。