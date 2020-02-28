快訊

獨／房價將如SARS般崩跌? 房市高手詹惟中喊：且慢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受新冠肺炎影響 世界最大鐘表展Baselworld確定取消

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
受到新冠肺炎的影響，世界最大巴塞爾珠寶暨鐘表展也不得不取消今年的展期，讓業界都大為震撼。圖／Baselworld提供
受到新冠肺炎的影響，世界最大巴塞爾珠寶暨鐘表展也不得不取消今年的展期，讓業界都大為震撼。圖／Baselworld提供

在舊稱為日內瓦高級鐘表沙龍的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders ）日前宣布，因為新冠肺炎的影響，所以取消今年的展期。不到兩天，世界最大的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），也在各方壓力下宣布跟進，暫停今年的表展，預計在2021年將會提前到1月下旬舉行，震撼業界。

擁有百年歷史的巴塞爾珠寶暨鐘表展也不敵新冠肺炎在歐洲肆虐的影響，緊跟在「鐘表與奇蹟」後，也宣布取消即將在四月下旬登場的展期。由於瑞士目前的新冠肺炎確診病例也開始出現，根據外媒報導當鐘表與奇蹟取消舉辦後，當天下午巴塞爾珠寶暨鐘表展的所在地瑞士巴塞爾市也出現了一名男性病患，因此讓主辦單位不得不拉警報。而且，同時瑞士聯邦政府也頒佈命令，直至3月15日前，都不得舉辦超過千人的聚會。所以，即便一周前負責舉辦表展的ＭCH集團發出聲明會如期進行，但在政府法規及社會輿論的壓力下，也不得不做出取消聲明。

而在同一份聲明當中，也載明2021年的Baselworld將會由往年的3月，提前至1月28日至2月2日之間舉行，至於屆時會如何與鐘表與奇蹟的主辦單位如何協調，就等待後續發展了。由於巴塞爾珠寶暨鐘表展的決定，這也是歷史上首次兩大表展同時取消，因此讓整個鐘表產業，都在思考如何應對之後的新品曝光等計畫。

新冠肺炎 珠寶

延伸閱讀

網傳新冠肺炎高危險群自評表 指揮中心：不可自我篩檢

新冠肺炎中東蔓延 以色列再添1例累計達4例

新冠病毒肆虐！瑞士日內瓦車展、日本東京機車展雙雙宣布取消

亞塞拜然出現新冠肺炎確診首例 患者從伊朗入境

相關新聞

受新冠肺炎影響 世界最大鐘表展Baselworld確定取消

在舊稱為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders ）日前宣布，因為新冠肺炎的影響...

唇色飄仙氣！媚比琳、巴黎萊雅新唇彩「女神級色號」快包色入手

化妝包裡永遠少一支的唇彩，到了春季又可以理所當然地採購新貨，MAYBELLINE媚比琳、巴黎萊雅推出的新品再度美出新高度...

229壽星免費、牛丼29元！連假吃15間餐廳享優惠

近期許多餐飲業者紛紛推出一系列專屬優惠，盼能在一片疫情衝擊之下，能為民眾生活帶來另一種慰藉，更有業者推出228連假、開工...

迪士尼櫻花季台中站開跑 小鹿斑比、瑪麗貓打卡點必拍

迪士尼櫻花季期間限定店繼台北店及高雄店展開後，今天起至4月19日在台中廣三SOGO百貨一樓戶外廣場開幕，適逢228連假首...

在家的時間變多！居家微改造「DIY修繕、換季收納」正夯

近期為了防疫，許多人盡量減少出門頻率，加上正值換季時節，228連假宅經濟持續發酵，根據網購平台統計，因為待在家裡的時間變...

宅在家做運動！台隆手創館「精選健身小物」限時特價229元

受到新冠肺炎疫情影響，許多人的假期出遊計畫也取消或延期，盡量不出遠門在近處遊玩或待在家休息，而宅在家與戴口罩的關係，也延...

香色與工藝的品味聯集 寶鉑宣布結盟米其林指南

美味與品味，看起來很具像、但實際都是抽象的概念。美味包含了溫度、口感、食材、創意，而品味則結合了線條、成色、質地與光澤，...

新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景...

巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大...

將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作...

洗洗睡／3件日常小事 升級版小確幸

●享受，一定要外出？享受，也可以是家裡一段「升級過」的體驗。三件日常小事，讓你找回日常中的活力與寧靜。

線上購輕鬆開伙／全聯PX Go！推宅食新風尚

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

熱門新聞

陸孕婦付不出葉克膜治療費喪命 醫師嘆：在台灣看病很幸福

降血脂藥「脂必妥」 食藥署宣布回收400萬顆

再減香 艋舺龍山寺3月13日起停止供香

228首日塞整天！蘇花改破1.3萬輛次像過年 12小時才消化

紅外線測溫儀比口罩搶更兇 一台50萬賣到大缺貨

6隻變8千隻 埃及聖䴉打不完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。