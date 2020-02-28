受新冠肺炎影響 世界最大鐘表展Baselworld確定取消

在舊稱為日內瓦高級鐘表沙龍的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders ）日前宣布，因為新冠肺炎的影響，所以取消今年的展期。不到兩天，世界最大的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），也在各方壓力下宣布跟進，暫停今年的表展，預計在2021年將會提前到1月下旬舉行，震撼業界。

擁有百年歷史的巴塞爾珠寶暨鐘表展也不敵新冠肺炎在歐洲肆虐的影響，緊跟在「鐘表與奇蹟」後，也宣布取消即將在四月下旬登場的展期。由於瑞士目前的新冠肺炎確診病例也開始出現，根據外媒報導當鐘表與奇蹟取消舉辦後，當天下午巴塞爾珠寶暨鐘表展的所在地瑞士巴塞爾市也出現了一名男性病患，因此讓主辦單位不得不拉警報。而且，同時瑞士聯邦政府也頒佈命令，直至3月15日前，都不得舉辦超過千人的聚會。所以，即便一周前負責舉辦表展的ＭCH集團發出聲明會如期進行，但在政府法規及社會輿論的壓力下，也不得不做出取消聲明。

而在同一份聲明當中，也載明2021年的Baselworld將會由往年的3月，提前至1月28日至2月2日之間舉行，至於屆時會如何與鐘表與奇蹟的主辦單位如何協調，就等待後續發展了。由於巴塞爾珠寶暨鐘表展的決定，這也是歷史上首次兩大表展同時取消，因此讓整個鐘表產業，都在思考如何應對之後的新品曝光等計畫。