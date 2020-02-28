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影／首屆春之聲音樂節 四月隆重登場

攝影中心 / 記者陳柏亨/台北即時報導
The One執行長劉邦初(右)表示，將串連「食藝」、「品藝」、「樂藝」，打造專屬台灣的首屆春之聲音樂節。記者陳柏亨／攝影
The One執行長劉邦初(右)表示，將串連「食藝」、「品藝」、「樂藝」，打造專屬台灣的首屆春之聲音樂節。記者陳柏亨／攝影

想經驗與眾不同的音樂會嗎？2020年四月春假期間，The One與普羅藝術家樂團攜手策劃，將在台灣最美山中園林─南園，打造專屬台灣的首屆春之聲音樂節。

The One執行長劉邦初表示，兩年前與廖嘉弘教授相識並迸出火花，今年的合作更別具意義。面臨疫情，音樂節的辦與不辦，兩人著實天人交戰。與其說是困獸之鬥，倒不如說，在豁然開朗後抱持「雖千萬人吾往矣」的執念，也希望大家在困境中不忘初心，以無所畏的任性拚搏。

普羅藝術總監廖嘉弘說，音樂淨化人心，只要給他三秒鐘，他能帶著大家到維也納。春之聲音樂節三場音樂會，在場地、座次間音響效果與演出時間亦多有貼心考量與巧思，南園場與鋼琴家廖皎含的合作演出，場地的限制更是一大挑戰。

第一場重奏炫技音樂會，以安徒生愛樂在4/2國家演奏廳拉開序幕。第二場，結合了音樂與精緻美食的東方最美與歐式莊園沙龍音樂會，4/4於The One南園人文客棧演出。第三場，普羅藝術家樂團將演出貝多芬五號《命運》與七號交響曲。命運交響曲中以向命運搏鬥的著名動機，最終迎來勝利及光明，融合國人面臨疫情陰翳之下的奮鬥與期待。

愛樂之友購票訊息：

2020/04/02春之聲音樂節I－安徒生愛樂之春 https://reurl.cc/M7Y5mL

2020/04/04春之聲音樂節II—藝饗莊園 https://reurl.cc/72ZQA5

2020/04/05春之聲音樂節III－貝多芬V & VII https://reurl.cc/jdXZjD

The One與普羅藝術家樂團攜手策劃，打造專屬台灣的首屆春之聲音樂節，普羅藝術家樂團音樂總監廖嘉弘(中)現場演出。記者陳柏亨／攝影
The One與普羅藝術家樂團攜手策劃，打造專屬台灣的首屆春之聲音樂節，普羅藝術家樂團音樂總監廖嘉弘(中)現場演出。記者陳柏亨／攝影

音樂會 疫情 交響曲

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