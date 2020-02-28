唇色飄仙氣！媚比琳、巴黎萊雅新唇彩「女神級色號」快包色入手

化妝包裡永遠少一支的唇彩，到了春季又可以理所當然地採購新貨，MAYBELLINE媚比琳、巴黎萊雅推出的新品再度美出新高度，不論你喜歡絲絨霧感或是鑽石水光，都能讓雙唇仙氣飄飄，鮮嫩的莓果色系更是絕美必收，開架品牌的高CP值就算包色也不怕錢包大失血。

MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏採用菱形刷頭與立體凹槽設計，可以沾取份量剛剛好的唇彩、均勻描繪各種唇型，就連唇峰、嘴角等細節都能顧到，擦上30秒後服貼綻放唯美色澤。全新推出的5款莓果色系與手搖飲品牌CoCo跨界合作，其中主打色「＃175探險家」是帶有暖橘調的莓果色，各種場合都實擦又顯白；限量色「＃155尋寶家」是俏皮的新鮮野莓色；另外還有草莓牛奶色的「＃150智者」、焦糖莓果色的「＃170創始者」、莓果芋頭色的「＃180革命家」。

CoCo也為了MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏的全新莓果色主打「莓果派對」、「雲朵美莓」、「莓果戀人」、「莓果芋見泥」等4苦莓果系飲品，3月11日至4月30日加入MAYBELLINE媚比琳LINE官方帳號可獲得刮刮卡一張，有機會獲得MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏與CoCo飲品折價券，還有機會抽到MAYBELLINE媚比琳新品唇膏一整套與CoCo免費喝等好禮。此外，CoCo將於台北西門町門市、桃園大同門市、新竹竹北自強南門市打造仙氣飄飄網美打卡牆，3月6日至3月31日活動期間現場購買CoCo莓果系列飲品就送聯名杯套、購買兩杯莓果系列並打卡上傳送液態唇膏，贈品數量有限送完為止。

巴黎萊雅的「小鋼筆」唇彩家族再添新成員，全新的水光潤澤空氣吻唇露以有如鑽石折射的奢華光感為主軸，質地輕盈但色彩強度飽和，精緻的外型設計更不輸專櫃質感，3款色號也囊括時下流行的重點色，「＃302粉鑽石」是優雅百搭的深乾燥玫瑰色，「＃304橘鑽石」是帶有熟成風味的炭焙奶茶色澤、也是磚土色調，主打色「＃310紅鑽石」則是當紅的爛番茄色。