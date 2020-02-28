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229壽星免費、牛丼29元！連假吃15間餐廳享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「YKNK club」店內提供了11個部位、切法的肉品選擇。圖／樂軒提供
「YKNK club」店內提供了11個部位、切法的肉品選擇。圖／樂軒提供

近期許多餐飲業者紛紛推出一系列專屬優惠，盼能在一片疫情衝擊之下，能為民眾生活帶來另一種慰藉，更有業者推出228連假、開工期，或是2月29日的專屬方案，增添用餐優惠。

君品酒店】

自即日起至4月30日期間，君品酒店推出「加拿大活龍蝦饗宴」，依照不同時段，推出每人999、1,599、2,599元的不同自助餐方案，其中999元方案，每人可獨享加拿大活龍蝦1隻；2,599元方案，則可享活龍蝦吃到飽。

【西堤牛排】

至2月29日前，民眾至台北、新竹、台中等三大指定中心完成捐血，即可獲贈一張單客套餐的5折優惠券。另外至4月30日前，參與臉書打卡活動，可享套餐免費升級優惠。

【美福牛排】

美福乾式熟成牛排館推出每周四享「55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排」買1送1活動，即日起至3月31日期間，凡同桌點用義式沙拉吧，即可享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排買1送1，24oz單點5,000元，36oz則為6,300元。

【WAT】

位於信義商圈、標榜亞洲首間瓶裝雞尾酒複合概念店的WAT，即日起至3月底期間推出「WAT抵家」活動，凡到WAT複合概念店外帶4瓶瓶裝雞尾酒，即加送2瓶。

【添好運】

即日起至3月31日期間，消費滿1000元，可享振興券折抵100元；滿3,000元即可免費外送，外帶預約自取滿1,000元，送價值158元的XO醬臘味炒飯。另外3月4日至3月31日，週一至週五指定時段至添好運用餐，憑學生證則可享近20款港點搭配的8折優惠。

【TGI Friday】

至3月1日期間，可享「全系列炭烤豬肋排買1送1」優惠，另還有指定飲品買1送1方案。

【美麗信花園酒店】

針對2月29日出生的壽星，美麗信推出壽星專案，當日至雨林繽紛百匯自助餐廳，可享當日壽星免費的優惠，同桌賓客原價每人980元，可享799元優惠價。

【了凡】

即日起至3月31日期間，了凡消費滿500元，則可以振興券折抵50元。另外凡點購399元的三寶雙人套餐，加贈65元的時蔬。消費滿1,000即可享免費外送，預約外帶自取滿500元，送價值90元的單人份油雞。3月2日至4月30日期間，憑學生證可享主餐升級優惠。

【YKNK club】

樂軒旗下的時尚燒肉餐廳YKNK club將於3月3日進駐京站小碧潭。為慶祝開幕，3月6日至8日期間，用餐即贈「鮭魚加州卷」兌換券。

【鉄火牛排】

同屬樂軒的鉄火牛排，也將於3月3日進駐京站小碧潭。為慶祝開幕，3月6日至8日期間，4人同行用餐，即免費招待「鮭魚加州卷」一份。

【美國功夫茶】

來自美國、提供多款特色飲品的「美國功夫茶」即日起推出「抹茶系列同品項第2杯半價」的優惠方案，包括奶蓋抹茶鮮奶、抹茶鮮奶等產品均可適用。以價格最高的大杯奶蓋抹茶鮮奶計算，第2杯就可現省70元。售完為止。

【ZAKUZAKU棒棒泡芙】

來自日本北海道的CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙，為慶祝登台4週年，限時推出「買1送1」的特價方案，至2月29日前，只要身份證中有「Z、A、K、U、2、0」任一碼，就可享受原味棒棒泡芙、萌雪牛乳霜淇淋等買1送1的優惠。

【飯Bar】

至2月29日期間，至飯bar用餐，全桌只要有一位2月壽星且3人以上用餐，可享指定菜色5折的加購優惠。全桌只要有一位「2月29日的壽星」，且4人以上用餐，全桌結帳金額直接可享5折。

【牛角次男坊】

針對2月29日肉之日，牛角次男坊的牛角次男坊丼特價29元（限量29份），另外鐵板燒肉雙拼定食原價330元，特價290元。

【吉豚屋】

即日起至3月14日推出點購主餐，即免費贈送養樂多的優惠，另外2月29日前，點購任一丼飯可免費獲贈豬肉味噌湯一碗。

ZAKUZAKU棒棒泡芙。圖／CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙提供
ZAKUZAKU棒棒泡芙。圖／CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙提供
牛角次男坊將於2月29日推出限量29元的丼飯。圖／取自牛角次男坊日本燒肉丼專門店 Taiwan JinanBou粉絲頁
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台灣首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT。圖／WAT提供
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美國功夫茶推出「抹茶系列」同款第2杯半價的優惠。圖／頂呱呱提供
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飯bar推出「2月29日壽星」優惠，全桌結帳金額直接可享5折。圖／飯bar提供
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了凡預約外帶自取滿500元，送價值90元的單人份油雞。圖／和億提供
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「鉄火牛排」結合進口肉品與無限供應的和牛滷肉飯等附餐，打造出價格親民的牛排餐點。圖／樂軒提供
「鉄火牛排」結合進口肉品與無限供應的和牛滷肉飯等附餐，打造出價格親民的牛排餐點。圖／樂軒提供
君品推出加拿大龍蝦吃到飽方案。圖／君品提供
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美福推出55天乾式熟成丁骨牛排的買1送1優惠。圖／美福餐飲提供
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TGI Friday至3月1日期間，推出「全系列炭烤豬肋排買1送1」優惠，
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添好運外帶預約自取滿1,000元，送價值158元的XO醬臘味炒飯。圖／和億提供
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君品 碧潭 加拿大

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