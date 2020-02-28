迪士尼櫻花季台中站開跑 小鹿斑比、瑪麗貓打卡點必拍

迪士尼櫻花季期間限定店繼台北店及高雄店展開後，今天起至4月19日在台中廣三SOGO百貨一樓戶外廣場開幕，適逢228連假首日，吸引不少粉絲入場掃貨。

台中期間限定店以小鹿斑比、瑪麗貓為主角打造主題打卡點，瑪麗貓主題拍照區呈現3公尺高的貓咪形狀櫻花樹，並以大蝴蝶結點綴，站在蝴蝶結下拍照更顯可愛。小鹿斑比主題櫻花鞦韆區，可在粉嫩櫻花的陪襯下與小鹿斑比同框入鏡，在鞦韆上拍下充滿春天氣息的美照。

櫻花季限定的小鹿斑比系列30cm娃娃、瑪麗貓30cm娃娃，是台中店限定購買。小鹿斑比四肢為可彎折設計，可擺出不同的可愛姿態。並加碼推出第二波櫻花季限定新品安全帽，一共有奇奇蒂蒂兩款，有白、粉、藍三色。