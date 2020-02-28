在家的時間變多！居家微改造「DIY修繕、換季收納」正夯

近期為了防疫，許多人盡量減少出門頻率，加上正值換季時節，228連假宅經濟持續發酵，根據網購平台統計，因為待在家裡的時間變多，連帶提升DIY居家修繕改造類、換季收納商品的買氣。蝦皮購物五金修繕類的工作手套、護目鏡的大幅成長2倍以上，其餘手工具、耗材、修補工具等也提升超過2成的提升；Yahoo奇摩購物中心油漆塗料、工作梯、手推車、燈飾等2月至今訂單成長2成；PChome 24h購物修繕類年增率成長6成，近期以多件式修繕工具組、螺絲起子機、手刮木地板等最夯。

Yahoo奇摩購物中心居家修繕改造的熱銷TOP 3為Incare摺疊六輪可伸縮拉桿推車、Incare鋁合金多功能伸縮梯、億光13W超節能LED燈泡，2月29日前油漆塗料、工作梯、手推車、居家修繕商品消費滿788元可享84折，3月1日至3月8日消費滿588元可享82折。

PChome 24h購物表示，不少消費者會自備基礎的多件修繕組，簡易的維修安裝方便DIY，以Bosch、Stanley、寶工、ETQ等品牌最受歡迎，尤其3.6V電動起子機為熱銷規格，因單價在千元以下、可滿足快速施工需求。近年DIY組合家具盛行，使用電動工具輔助更省力，像是Bosch GO 2鋰電起子機、WORX自動切換螺絲起子機等；地板修繕也是近期DIY裝修的熱門選項。

在換季收納方面，蝦皮購物指出，輕巧型塑膠收納箱，晾曬衣架及省空間的真空壓縮袋、鞋盒等最受青睞，消費者平均會一次購買5～10件商品。Yahoo奇摩拍賣2月至今收納商品訂單成長近7成，熱銷TOP 3為不織布收納鞋套、魔術服9孔服裝架、抽屜收納隔板；Yahoo奇摩超級商城則觀察到不少人會透過添購家飾品、床包組進行居家微改造，其中又以MIT台灣製寢具最受歡迎。