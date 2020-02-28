快訊

直播／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

大戰將至！土耳其遭敘利亞「空襲」重創 土軍33死

在家的時間變多！居家微改造「DIY修繕、換季收納」正夯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
KD手刮木地板－白栓木海島型木地板（每箱0.59坪），PChome 24h購物特價8,800元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
KD手刮木地板－白栓木海島型木地板（每箱0.59坪），PChome 24h購物特價8,800元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供

近期為了防疫，許多人盡量減少出門頻率，加上正值換季時節，228連假宅經濟持續發酵，根據網購平台統計，因為待在家裡的時間變多，連帶提升DIY居家修繕改造類、換季收納商品的買氣。蝦皮購物五金修繕類的工作手套、護目鏡的大幅成長2倍以上，其餘手工具、耗材、修補工具等也提升超過2成的提升；Yahoo奇摩購物中心油漆塗料、工作梯、手推車、燈飾等2月至今訂單成長2成；PChome 24h購物修繕類年增率成長6成，近期以多件式修繕工具組、螺絲起子機、手刮木地板等最夯。

Yahoo奇摩購物中心居家修繕改造的熱銷TOP 3為Incare摺疊六輪可伸縮拉桿推車、Incare鋁合金多功能伸縮梯、億光13W超節能LED燈泡，2月29日前油漆塗料、工作梯、手推車、居家修繕商品消費滿788元可享84折，3月1日至3月8日消費滿588元可享82折。

PChome 24h購物表示，不少消費者會自備基礎的多件修繕組，簡易的維修安裝方便DIY，以Bosch、Stanley、寶工、ETQ等品牌最受歡迎，尤其3.6V電動起子機為熱銷規格，因單價在千元以下、可滿足快速施工需求。近年DIY組合家具盛行，使用電動工具輔助更省力，像是Bosch GO 2鋰電起子機、WORX自動切換螺絲起子機等；地板修繕也是近期DIY裝修的熱門選項。

在換季收納方面，蝦皮購物指出，輕巧型塑膠收納箱，晾曬衣架及省空間的真空壓縮袋、鞋盒等最受青睞，消費者平均會一次購買5～10件商品。Yahoo奇摩拍賣2月至今收納商品訂單成長近7成，熱銷TOP 3為不織布收納鞋套、魔術服9孔服裝架、抽屜收納隔板；Yahoo奇摩超級商城則觀察到不少人會透過添購家飾品、床包組進行居家微改造，其中又以MIT台灣製寢具最受歡迎。

特力屋建議，創造室內全新質感可從牆面、照明、窗簾、地板等4大關鍵點著手，改造光線、色彩與質地，室內用塗料除了挑色之外，建議選擇水性乳膠漆，無添加甲醛及重金屬，以清水即可稀釋；調整窗簾形式可創造不同的光線質感，像是三明治遮光布夾層中的黑色消光紗可阻隔陽光直射，隔音塗層窗簾的遮光與阻音效果佳，調光簾、捲簾、百葉窗等硬式窗簾可細微控制進光效果，讓戶外自然光為家增添質感。特力屋全台實體門市即日起至3月2日當日單筆消費滿3,000元送300元電子折價券，並有多款商品下殺超優折扣。

WORX威克士自動切換螺絲起子機WX255，PChome 24h購物特價1,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
WORX威克士自動切換螺絲起子機WX255，PChome 24h購物特價1,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
特力屋簡約色條印花遮光窗簾（藍），售價1,390元起。圖／特力屋提供
特力屋簡約色條印花遮光窗簾（藍），售價1,390元起。圖／特力屋提供
束口圓筒棉被收納袋，Yahoo奇摩拍賣即日起特價59元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
束口圓筒棉被收納袋，Yahoo奇摩拍賣即日起特價59元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
擁有多元收納功能的魔術服9孔服裝架是Yahoo奇摩拍賣近期熱銷第二名。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
擁有多元收納功能的魔術服9孔服裝架是Yahoo奇摩拍賣近期熱銷第二名。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
更換寢具、家飾可輕鬆為居家微改造，其中又以MIT台灣製寢具最受歡迎。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
更換寢具、家飾可輕鬆為居家微改造，其中又以MIT台灣製寢具最受歡迎。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
可創造隔間的抽屜收納隔板是Yahoo奇摩拍賣近期熱銷第三名。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
可創造隔間的抽屜收納隔板是Yahoo奇摩拍賣近期熱銷第三名。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
特力屋自黏地壁兩用磚，售價899元。圖／特力屋提供
特力屋自黏地壁兩用磚，售價899元。圖／特力屋提供
lemonsolo時尚經典造景DIY地板10片組（一般款），原價1,119元，Yahoo奇摩購物中心即日起至3月9日特價896元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
lemonsolo時尚經典造景DIY地板10片組（一般款），原價1,119元，Yahoo奇摩購物中心即日起至3月9日特價896元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
鋰電起子機13件組，原價1,399元、Yahoo奇摩超級商城即日起至3月31日特價1,299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
鋰電起子機13件組，原價1,399元、Yahoo奇摩超級商城即日起至3月31日特價1,299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
特力屋萊特個性化燈具有吊燈、壁燈、桌燈、立燈等，並擁有多樣造型及配色，售價418元起。圖／特力屋提供
特力屋萊特個性化燈具有吊燈、壁燈、桌燈、立燈等，並擁有多樣造型及配色，售價418元起。圖／特力屋提供

DIY 換季

延伸閱讀

一罩難求！達人DIY「立體口罩」爆紅：沒上家政課也知道怎麼做

緊抓消費女力！Yahoo奇摩、蝦皮購物「精品、美妝限時下殺」

捷運文湖線試辦電聯車改內裝 座位變多了

基隆二信DIY額溫計 分送中小學

相關新聞

迪士尼櫻花季台中站開跑 小鹿斑比、瑪麗貓打卡點必拍

迪士尼櫻花季期間限定店繼台北店及高雄店展開後，今天起至4月19日在台中廣三SOGO百貨一樓戶外廣場開幕，適逢228連假首...

在家的時間變多！居家微改造「DIY修繕、換季收納」正夯

近期為了防疫，許多人盡量減少出門頻率，加上正值換季時節，228連假宅經濟持續發酵，根據網購平台統計，因為待在家裡的時間變...

宅在家做運動！台隆手創館「精選健身小物」限時特價229元

受到新冠肺炎疫情影響，許多人的假期出遊計畫也取消或延期，盡量不出遠門在近處遊玩或待在家休息，而宅在家與戴口罩的關係，也延...

香色與工藝的品味聯集 寶鉑宣布結盟米其林指南

美味與品味，看起來很具像、但實際都是抽象的概念。美味包含了溫度、口感、食材、創意，而品味則結合了線條、成色、質地與光澤，...

新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景...

巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大...

將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作...

洗洗睡／3件日常小事 升級版小確幸

●享受，一定要外出？享受，也可以是家裡一段「升級過」的體驗。三件日常小事，讓你找回日常中的活力與寧靜。

線上購輕鬆開伙／全聯PX Go！推宅食新風尚

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

連假追劇／4大功能不落拍

●228連假到來，如果擔憂出門的風險，或只是純粹想要在家犯懶，追劇肯定是最不花力氣的休閒選擇。包括愛奇藝、Netflix、Apple TV+、KKTV、LINE TV，以及各家電信相關的影音串流服務，都讓人花少少的錢就能看遍來自全球各地、各種類型的影音內容，動動手指輕鬆大飽眼福。

HERMES 暗影橘彩星光 綻放晝與夜魔幻魅力

愛馬仕自2004年推出的橘彩星光（Eau des Merveilles）系列香水，可以說是一把開啟愛馬仕奇幻想像世界的鑰匙，圓形「放大鏡」瓶身宛如象徵著洞悉與觀察的好奇精神，韻味則是遊走在純真夢幻與成熟女性間，像是魔法師釋出的芬芳氣息，讓人透過嗅覺所獲得的驚喜，從不同角度認識這個世界。近日，愛馬仕再度隆重推出暗影橘彩星光香氛（L’ Ombre des Merveilles），正是延續橘彩星光系列充滿想像力的精神，刻畫出一個被神祕氣息包圍的嗅覺故事。

小堤亞儂宮的清幽花香探巡 寶璣頂級珠寶腕表展

如果有一座花園，你希望她有什麼樣的風格與裝飾？對法國王后瑪麗安東尼而言，那座花園的名稱，正是「小堤亞儂宮（Petit T...

熱門新聞

買口罩像買彩券！實名口罩不只藍、綠 還有這些顏色...

「口罩局」局長很燒腦...產出要像印鈔一樣「咻咻咻」

降血脂藥「脂必妥」 食藥署宣布回收400萬顆

婦稀釋酒精引火上身 專家提3大原則避險

新冠肺炎疫情擴大不敢出國！廉航改退票規定看這篇

樂桃台日航線3月起 528班停飛、384班減班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。