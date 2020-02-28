宅在家做運動！台隆手創館「精選健身小物」限時特價229元
受到新冠肺炎疫情影響，許多人的假期出遊計畫也取消或延期，盡量不出遠門在近處遊玩或待在家休息，而宅在家與戴口罩的關係，也延伸出體態維持與肌膚悶熱的困擾，趁著連假在家做簡易的拉伸運動、調養肌膚，也能讓居家時光不無聊。適逢4年一次的2月29日到來，HANDS台隆手創館推出精選健身小物即日起至3月4日均一特價229元，首推瑜珈球組、彈力瑜珈帶等。
HANDS台隆手創館推出的MUVA瑜珈美體雙享組含小型瑜珈球與彈力瑜珈帶，MUVA瑜珈舒展彈力組則有螢粉羽量級、薄荷中量級、碧藍重量級等不同規格，均一特價皆為229元，方便在家隨時做伸展，高延展性天然乳膠超彈力瑜珈帶可依強度選擇，上半身放鬆肩頸、下半身美型鍛鍊，是全身性體態伸展運動好物。
另外還有MUVA黑金剛舒筋花生球、MUVA小紅帽舒筋花生球，具有246個凸點按摩，適用於手部、頸肩、背部等全身運動與舒壓，輕巧方便攜帶。
連假時可以加強面膜保養，HANDS台隆手創館新推出的MOWSHIRO透潤面膜、MOWSHIRO透潤沖洗式面膜的溫和牛奶花香，敷面膜時就像在牧場、大自然般愜意；另一款肌美精保濕3D立體面膜櫻花限定版散發櫻花奢華香味，3D立體設計更貼合臉部，並採用易展開的小耳朵設計，鼻翼兩側、下巴都能完整包覆。
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