香色與工藝的品味聯集 寶鉑宣布結盟米其林指南

美味與品味，看起來很具像、但實際都是抽象的概念。美味包含了溫度、口感、食材、創意，而品味則結合了線條、成色、質地與光澤，兩者看似皆有跡可循、但卻未有具體公式，需要技藝加持、更需睿智與聰慧畫龍點睛。

早在1986年時，名廚Frédy Girardet獲得「世界最佳廚師」獎項後，當時的寶珀（Blancpain）已為品牌好友送上一枚特製腕表，三年後當Frédy Girardet、Paul Bocuse和Joël Robuchon當選為「世紀廚師」時，寶珀同樣分別送上一款特製腕表，自此建立起與美食界的不解之緣。30多年來，寶鉑在高級美食領域建立起深厚的連結，不僅品牌好友的米其林星星總數超過100枚，自家刊物《Lettres du Brassus》，每期皆大篇幅地介紹世界各地的頂級美食饗宴。

今年寶珀終於宣布，將與美食權威《米其林指南》結盟，展開為期三年的全球合作。此後的三年間，兩造將攜手合作共同舉辦約20場以高级烹飪為主題的活動，寶珀或擔任場地提供、或成為官方計時提供，並將足跡遍布美食之都的巴黎、東京、紐約與上海等地，創造更多令人驚豔的美味時光。