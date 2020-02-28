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香色與工藝的品味聯集 寶鉑宣布結盟米其林指南
美味與品味，看起來很具像、但實際都是抽象的概念。美味包含了溫度、口感、食材、創意，而品味則結合了線條、成色、質地與光澤，兩者看似皆有跡可循、但卻未有具體公式，需要技藝加持、更需睿智與聰慧畫龍點睛。
早在1986年時，名廚Frédy Girardet獲得「世界最佳廚師」獎項後，當時的寶珀（Blancpain）已為品牌好友送上一枚特製腕表，三年後當Frédy Girardet、Paul Bocuse和Joël Robuchon當選為「世紀廚師」時，寶珀同樣分別送上一款特製腕表，自此建立起與美食界的不解之緣。30多年來，寶鉑在高級美食領域建立起深厚的連結，不僅品牌好友的米其林星星總數超過100枚，自家刊物《Lettres du Brassus》，每期皆大篇幅地介紹世界各地的頂級美食饗宴。
今年寶珀終於宣布，將與美食權威《米其林指南》結盟，展開為期三年的全球合作。此後的三年間，兩造將攜手合作共同舉辦約20場以高级烹飪為主題的活動，寶珀或擔任場地提供、或成為官方計時提供，並將足跡遍布美食之都的巴黎、東京、紐約與上海等地，創造更多令人驚豔的美味時光。
值得一提的是，頂級製表品牌RICHARD MILLE也有一系列以「美味」為主題的限量女表。「BonBon」系列又分成水果與甜品兩個子系列，像是「荔枝（Litchi）」就是以RM 07-03為基礎，另一款RM 07-03則是以「棉花糖（Marshmallow）」為主題，用品牌的高科技複合物料機芯與特殊研發的結構，但換上甜美繽紛視覺，加上每只腕表皆限量30件、價位則在百萬起跳。想零熱量嘗鮮？手腳速度與荷包厚度，缺一不可。
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