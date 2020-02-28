新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景點「東京迪士尼度假區」即起也宣佈，將於2月29日起至3月15日期間，暫停營運，乃是繼311大地震之後，最大規模的休園。

位於千葉縣的東京迪士尼度假區是日本的人氣觀光景點，主要由東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋所構成，還有購物商場、飯店等等設施。根據資料統計，2019年共有3,256萬人次入園，平均每日有8～9萬人到訪。

東京迪士尼度假區本次宣佈，將於2月29日至3月15日期間暫停營業。除了兩座園區之外，週邊的伊克斯皮兒莉商城也同步暫停營業。回顧歷史，前次東京迪士尼度假區休園是因哈吉貝颱風（颱風19號）襲日所造成，但僅有1天。而超過2日以上的休園，則是要追朔至2011年的311日本大地震。

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，日本的本土確診病例也持續增加中，目前已經達到214人，其中又以北海道最為嚴重。隨著東京迪士尼度假區宣佈休園，該公司日本官網也瞬間癱瘓，一度無法連線。