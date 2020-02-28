快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
東京迪士尼樂園。記者陳睿中／攝影
東京迪士尼樂園。記者陳睿中／攝影

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景點東京迪士尼度假區」即起也宣佈，將於2月29日起至3月15日期間，暫停營運，乃是繼311大地震之後，最大規模的休園。

位於千葉縣的東京迪士尼度假區是日本的人氣觀光景點，主要由東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋所構成，還有購物商場、飯店等等設施。根據資料統計，2019年共有3,256萬人次入園，平均每日有8～9萬人到訪。

東京迪士尼度假區本次宣佈，將於2月29日至3月15日期間暫停營業。除了兩座園區之外，週邊的伊克斯皮兒莉商城也同步暫停營業。回顧歷史，前次東京迪士尼度假區休園是因哈吉貝颱風（颱風19號）襲日所造成，但僅有1天。而超過2日以上的休園，則是要追朔至2011年的311日本大地震。

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，日本的本土確診病例也持續增加中，目前已經達到214人，其中又以北海道最為嚴重。隨著東京迪士尼度假區宣佈休園，該公司日本官網也瞬間癱瘓，一度無法連線。

東京 迪士尼 新冠肺炎 觀光景點

延伸閱讀

新冠肺炎延燒 奈及利亞出現首例確診

新冠肺炎壓境 紐時：美防疫人員訓練與裝備不足

武漢肺炎疫情影響 韓團BTS取消4月首爾公演

防範新冠肺炎！東京迪士尼宣布明起休園

相關新聞

新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景...

巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大...

將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作...

洗洗睡／3件日常小事 升級版小確幸

●享受，一定要外出？享受，也可以是家裡一段「升級過」的體驗。三件日常小事，讓你找回日常中的活力與寧靜。

線上購輕鬆開伙／全聯PX Go！推宅食新風尚

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

連假追劇／4大功能不落拍

●228連假到來，如果擔憂出門的風險，或只是純粹想要在家犯懶，追劇肯定是最不花力氣的休閒選擇。包括愛奇藝、Netflix、Apple TV+、KKTV、LINE TV，以及各家電信相關的影音串流服務，都讓人花少少的錢就能看遍來自全球各地、各種類型的影音內容，動動手指輕鬆大飽眼福。

HERMES 暗影橘彩星光 綻放晝與夜魔幻魅力

愛馬仕自2004年推出的橘彩星光（Eau des Merveilles）系列香水，可以說是一把開啟愛馬仕奇幻想像世界的鑰匙，圓形「放大鏡」瓶身宛如象徵著洞悉與觀察的好奇精神，韻味則是遊走在純真夢幻與成熟女性間，像是魔法師釋出的芬芳氣息，讓人透過嗅覺所獲得的驚喜，從不同角度認識這個世界。近日，愛馬仕再度隆重推出暗影橘彩星光香氛（L’ Ombre des Merveilles），正是延續橘彩星光系列充滿想像力的精神，刻畫出一個被神祕氣息包圍的嗅覺故事。

小堤亞儂宮的清幽花香探巡 寶璣頂級珠寶腕表展

如果有一座花園，你希望她有什麼樣的風格與裝飾？對法國王后瑪麗安東尼而言，那座花園的名稱，正是「小堤亞儂宮（Petit T...

了凡送油雞、添好運送炒飯！防疫外帶優惠 還有學生價

為了對抗疫情帶來的人潮衝擊，添好運、了凡同步推出振興券方案，消費滿額就可折抵50～100元，另外還有外帶送油雞、XO醬臘...

鐘表界傳奇Biver珍藏百達翡麗 登五月日內瓦富藝斯春拍

富藝斯（Phillips）今年5月10日將於日內瓦舉行的春季拍賣，最大亮點是曾經復活寶珀（Blancpain）、重生宇舶...

新光三越總座吳昕陽帶隊抗疫 數位戰提前半年啟動

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，在新光三越國際攝影聯展開幕式中，新光三越董事長吳東興與總經理吳昕陽父子一起出席，吳昕陽指出，受...

香港同志、香港身體 侯俊明訴說Be Water鬥志

挑高空間中，懸掛著巨大的條紋式帆布行李袋，上面用毛筆書寫著一個個故事；走上二樓往回望，會發現赫然被「警告香港市民 審判無...

熱門新聞

疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

買口罩像買彩券！實名口罩不只藍、綠 還有這些顏色...

全聯開賣台糖75%酒精 網友看實體：還以為是解酒液

名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

比鈔票噴出來還讓人激動 口罩日產千萬片下周達標

「口罩局」局長很燒腦...產出要像印鈔一樣「咻咻咻」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。