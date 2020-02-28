巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大秀主視覺。當場邊響起英國女伶Marianne Faithful朗頌詩詞的音聲，在視覺與聽覺的雙重導引下，Chloé品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi帶來她加入品牌後的第三場秋冬大秀、輕快而自信。

和2017的青澀甜美相比，Ramsay-Levi無論個人或時裝設計都散發出鮮明氣場，她將石南、沙丘、淺褐、栗色成為統一的色系光譜，並將男性衣櫃中的雙孔軍用腰帶、翻毛領飛行皮夾克、雙排扣海軍大衣、帶有牛仔氣息的格紋襯衫，紛紛再解構，並搭配以荷葉邊高領毛衣、單寧牛仔褲、布料織品柔美的律動，呈現剛柔並濟的英挺氣息。

畫家Rita Ackermann的插畫，則成為服裝與配件的重點表情，並為襯衫裙、襯衫注入藝術活力。飄逸寬鬆的剪裁先拉長了視覺比例，並讓肢體自然伸展，跳脫沉悶框架；半透明的穿透視覺，與浪漫花園風格的配件，則在堅毅自中展現女性的溫柔自信。