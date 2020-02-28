巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美
狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大秀主視覺。當場邊響起英國女伶Marianne Faithful朗頌詩詞的音聲，在視覺與聽覺的雙重導引下，Chloé品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi帶來她加入品牌後的第三場秋冬大秀、輕快而自信。
和2017的青澀甜美相比，Ramsay-Levi無論個人或時裝設計都散發出鮮明氣場，她將石南、沙丘、淺褐、栗色成為統一的色系光譜，並將男性衣櫃中的雙孔軍用腰帶、翻毛領飛行皮夾克、雙排扣海軍大衣、帶有牛仔氣息的格紋襯衫，紛紛再解構，並搭配以荷葉邊高領毛衣、單寧牛仔褲、布料織品柔美的律動，呈現剛柔並濟的英挺氣息。
畫家Rita Ackermann的插畫，則成為服裝與配件的重點表情，並為襯衫裙、襯衫注入藝術活力。飄逸寬鬆的剪裁先拉長了視覺比例，並讓肢體自然伸展，跳脫沉悶框架；半透明的穿透視覺，與浪漫花園風格的配件，則在堅毅自中展現女性的溫柔自信。
此外以「時光的光澤」為主題的Chloé 2020秋冬系列配件，則以葉片或樹枝造型呈現出垂墜的生動意象，並纏繞在琺瑯或樹脂手鐲手環之中。揉和荔枝紋皮革與麂皮的Darryl Hobo包鬆垮而立體，肩背、手持，各有風情，另外本次57套造型中，模特兒高比例穿上了雙色或具雕花紋路的高筒軍靴，在浪漫優雅中藏入堅毅，又像最後謝幕時的Natacha Ramsay-Levi，酒紅色西裝上衣與寬版西裝褲看似中性，但甜甜笑容並對來賓送上飛吻，法式的自信甜美，盡在其中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言