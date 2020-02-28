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巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
男性衣櫃中的軍裝元素，被再解構後成為本季重點元素。圖 / Chloé提供。
男性衣櫃中的軍裝元素，被再解構後成為本季重點元素。圖 / Chloé提供。

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大秀主視覺。當場邊響起英國女伶Marianne Faithful朗頌詩詞的音聲，在視覺與聽覺的雙重導引下，Chloé品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi帶來她加入品牌後的第三場秋冬大秀、輕快而自信。

和2017的青澀甜美相比，Ramsay-Levi無論個人或時裝設計都散發出鮮明氣場，她將石南、沙丘、淺褐、栗色成為統一的色系光譜，並將男性衣櫃中的雙孔軍用腰帶、翻毛領飛行皮夾克、雙排扣海軍大衣、帶有牛仔氣息的格紋襯衫，紛紛再解構，並搭配以荷葉邊高領毛衣、單寧牛仔褲、布料織品柔美的律動，呈現剛柔並濟的英挺氣息。

畫家Rita Ackermann的插畫，則成為服裝與配件的重點表情，並為襯衫裙、襯衫注入藝術活力。飄逸寬鬆的剪裁先拉長了視覺比例，並讓肢體自然伸展，跳脫沉悶框架；半透明的穿透視覺，與浪漫花園風格的配件，則在堅毅自中展現女性的溫柔自信。

此外以「時光的光澤」為主題的Chloé 2020秋冬系列配件，則以葉片或樹枝造型呈現出垂墜的生動意象，並纏繞在琺瑯或樹脂手鐲手環之中。揉和荔枝紋皮革與麂皮的Darryl Hobo包鬆垮而立體，肩背、手持，各有風情，另外本次57套造型中，模特兒高比例穿上了雙色或具雕花紋路的高筒軍靴，在浪漫優雅中藏入堅毅，又像最後謝幕時的Natacha Ramsay-Levi，酒紅色西裝上衣與寬版西裝褲看似中性，但甜甜笑容並對來賓送上飛吻，法式的自信甜美，盡在其中。

寬鬆飄逸的剪裁，隨肢體擺動散發出甜美氣息。圖 / Chloé提供。
寬鬆飄逸的剪裁，隨肢體擺動散發出甜美氣息。圖 / Chloé提供。
高筒的軍靴使用了珍稀的皮革製作，恰與服裝的優雅浪漫特質，擦出明快花火。圖 / Chloé提供。
高筒的軍靴使用了珍稀的皮革製作，恰與服裝的優雅浪漫特質，擦出明快花火。圖 / Chloé提供。
畫家Rita Ackermann的插畫，為服裝與飾品注入了鮮明的藝術氣息。圖 / Chloé提供。
畫家Rita Ackermann的插畫，為服裝與飾品注入了鮮明的藝術氣息。圖 / Chloé提供。
五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置藝術，構建起Chloé 2020秋冬系列的視覺主軸。圖 / Chloé提供。
五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置藝術，構建起Chloé 2020秋冬系列的視覺主軸。圖 / Chloé提供。
敲槌的葉片與樹枝化為懸浮垂墜的耳環、手鐲、項鍊，也呼應本季配件設計主軸：「時光的光澤」。圖 / Chloé提供。
敲槌的葉片與樹枝化為懸浮垂墜的耳環、手鐲、項鍊，也呼應本季配件設計主軸：「時光的光澤」。圖 / Chloé提供。
日本名模富永愛與秋元梢都出席觀賞了本次2020 Chloé秋冬大秀。圖 / Chloé提供。
日本名模富永愛與秋元梢都出席觀賞了本次2020 Chloé秋冬大秀。圖 / Chloé提供。

西裝 品牌 模特兒 藝術家

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