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影／美得令人屏息！ 冬奧滑冰女王來台「歌舞冰上」

聯合報 / 記者陳宛茜/瑞士即時報導
平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影
平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影

在第25屆「歌舞冰上(（Art On Ice）」的瑞士首演場，平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃不小心滑了一跤，她立刻優雅站起，繼續在冰上飛舞一個個美得令人屏息的動作，最終贏得滿堂彩。阿麗娜5月才滿18歲，在同齡少女都還享受燦爛青春的時刻，她已經在人生的舞台上經歷高峰和低谷、成功和失敗。

阿麗娜贏得平昌冬奧冠軍時剛滿16歲，是冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍。她也是俄羅斯第一位拿下冬奧、世界花式滑冰錦標賽、歐洲花式滑冰錦標賽和花式滑冰大獎賽決賽四個金牌的女選手。阿麗娜擁有如陶瓷娃娃的精緻臉孔，被大陸媒體稱為「來自俄羅斯的冰上雪蓮」，奪冠後成為亞洲偶像，接拍手機、線上遊戲廣告、甚至成為日本化妝品牌的代言人。

然而，登上冠軍寶座不到兩年，阿麗娜立刻受到「長江後浪推前浪」的威脅。她的兩名師妹掌握阿克賽爾三周跳等高難度動作，隨時可取代她成為新一代「花滑女王」。去年底她突然宣布暫時停止所有比賽，震驚滑冰界。

「我想開始新的人生，嘗試新的經歷。」被問到為何18歲便選擇引退，阿麗娜依然笑容燦爛。她表示，厭倦無止境的比賽和壓力，希望尋找另一種生活。暫時退出賽場的她，選擇站上表演舞台，參加世界最大型的冰上表演節目「歌舞冰上」，預計4月來台。

阿麗娜父親是冰上曲棍球選手，原本期待有兒子繼承衣缽，生下阿麗娜後送她去學花式滑冰。被問到當滑冰選手最艱鉅的挑戰是甚麼? 阿麗娜想都不想回答:「控制體重」。冰上許多高難度的動作都要靠纖細的身體達成，她卻嗜吃甜食，十多年來「想吃的東西統統不能吃」，燦爛的笑顏下，藏的是同齡少女難以想像的壓力。

「在『歌舞冰上』，我可以做自己、也和觀眾更接近。」阿麗娜說，「歌舞冰上」結合歌手、選手和舞者，她在表演過程中既享受團體的親密感，也有展現個人特色的時刻。但這不表示她要放棄職業生涯，「我會繼續努力，重新回到賽場。」她眼神堅定而閃亮，相信不管是賽場或表演舞台，阿麗娜永遠會向觀眾展現最美麗的姿態。

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平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影
平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影
平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影
平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃，4月來台演出「Art on Ice 歌舞冰上」。記者林伯東/攝影

俄羅斯 女王 文創

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