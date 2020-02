影／美得令人屏息！ 冬奧滑冰女王來台「歌舞冰上」

在第25屆「歌舞冰上((Art On Ice)」的瑞士首演場,平昌冬季奧運單人花式滑冰冠軍阿麗娜•扎吉托娃不小心滑了一跤,她立刻優雅站起,繼續在冰上飛舞一個個美得令人屏息的動作,最終贏得滿堂彩。阿麗娜5月才滿18歲,在同齡少女都還享受燦爛青春的時刻,她已經在人生的舞台上經歷高峰和低谷、成功和失敗。

阿麗娜贏得平昌冬奧冠軍時剛滿16歲,是冬奧史上第二年輕的滑冰冠軍。她也是俄羅斯第一位拿下冬奧、世界花式滑冰錦標賽、歐洲花式滑冰錦標賽和花式滑冰大獎賽決賽四個金牌的女選手。阿麗娜擁有如陶瓷娃娃的精緻臉孔,被大陸媒體稱為「來自俄羅斯的冰上雪蓮」,奪冠後成為亞洲偶像,接拍手機、線上遊戲廣告、甚至成為日本化妝品牌的代言人。

然而,登上冠軍寶座不到兩年,阿麗娜立刻受到「長江後浪推前浪」的威脅。她的兩名師妹掌握阿克賽爾三周跳等高難度動作,隨時可取代她成為新一代「花滑女王」。去年底她突然宣布暫時停止所有比賽,震驚滑冰界。

「我想開始新的人生,嘗試新的經歷。」被問到為何18歲便選擇引退,阿麗娜依然笑容燦爛。她表示,厭倦無止境的比賽和壓力,希望尋找另一種生活。暫時退出賽場的她,選擇站上表演舞台,參加世界最大型的冰上表演節目「歌舞冰上」,預計4月來台。

阿麗娜父親是冰上曲棍球選手,原本期待有兒子繼承衣缽,生下阿麗娜後送她去學花式滑冰。被問到當滑冰選手最艱鉅的挑戰是甚麼? 阿麗娜想都不想回答:「控制體重」。冰上許多高難度的動作都要靠纖細的身體達成,她卻嗜吃甜食,十多年來「想吃的東西統統不能吃」,燦爛的笑顏下,藏的是同齡少女難以想像的壓力。

「在『歌舞冰上』,我可以做自己、也和觀眾更接近。」阿麗娜說,「歌舞冰上」結合歌手、選手和舞者,她在表演過程中既享受團體的親密感,也有展現個人特色的時刻。但這不表示她要放棄職業生涯,「我會繼續努力,重新回到賽場。」她眼神堅定而閃亮,相信不管是賽場或表演舞台,阿麗娜永遠會向觀眾展現最美麗的姿態。