將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作特別款中國風小禮服，也計畫在今年9月於台灣舉辦展覽，作為20周年慶的里程碑。

工坊設立在台北的Khieng Atelier，於2019年底在上海籌設工作室，原預計2020年3月的開幕活動計畫，因疫情而暫緩；發表高級訂製服、珠寶以及9月展覽則持續進行中，此外，在5月份也計畫為不丹王室的王太后雅熙．多傑．旺姆．旺楚克（Ashi Dorji Wangmo Wangchuck）設計服裝，她將在女兒的婚宴上穿著Khieng Atelier的禮服。

而甫發表的2020春夏訂製系列主要有4套，主打作品為「傲雪幽香．淩寒旖旎」中國風小禮服，刺繡以美人梅的形貌為靈感，以烏干紗勾勒立體造型、上色、手繪銅繡效果等工序打造而成，枝枒部分使用印度絲繡，且以串珠做延伸，營造出立體鮮明的層次感。蕾絲訂製禮服及上衣，先將精選蕾絲剪成單朵花型，再依照設計師手稿構圖重新排列組合，堆疊多層蕾絲有著細緻的光影視覺效果，尤其耗時1個月的蕾絲訂製上衣，下緣依照蕾絲花形的走向剪裁，相當別緻。