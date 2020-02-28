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將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
設計師方國強解說以美人梅為創作形貌的刺繡工序。圖／Khieng Atelier提供
設計師方國強解說以美人梅為創作形貌的刺繡工序。圖／Khieng Atelier提供

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作特別款中國風小禮服，也計畫在今年9月於台灣舉辦展覽，作為20周年慶的里程碑。

工坊設立在台北的Khieng Atelier，於2019年底在上海籌設工作室，原預計2020年3月的開幕活動計畫，因疫情而暫緩；發表高級訂製服、珠寶以及9月展覽則持續進行中，此外，在5月份也計畫為不丹王室的王太后雅熙．多傑．旺姆．旺楚克（Ashi Dorji Wangmo Wangchuck）設計服裝，她將在女兒的婚宴上穿著Khieng Atelier的禮服。

而甫發表的2020春夏訂製系列主要有4套，主打作品為「傲雪幽香．淩寒旖旎」中國風小禮服，刺繡以美人梅的形貌為靈感，以烏干紗勾勒立體造型、上色、手繪銅繡效果等工序打造而成，枝枒部分使用印度絲繡，且以串珠做延伸，營造出立體鮮明的層次感。蕾絲訂製禮服及上衣，先將精選蕾絲剪成單朵花型，再依照設計師手稿構圖重新排列組合，堆疊多層蕾絲有著細緻的光影視覺效果，尤其耗時1個月的蕾絲訂製上衣，下緣依照蕾絲花形的走向剪裁，相當別緻。

較具個性的雙色立裁禮服，則是以光澤面料、蕾絲、絲麻混紡等三種布料拼接而成，裙身側邊並有運動風的條紋設計，前襟不規則縐褶相當有律動感。目前Khieng Atelier客層多為母、女檔，一起打造互相呼應又各自不同的服裝，方國強也以擅長的布花、蕾絲、立體感等要件，為高級訂製女裝帶來浪漫、氣勢等多重風情。

Khieng Atelier「傲雪幽香．淩寒旖旎」中國風小禮服的繡工細節。圖／Khieng Atelier提供
Khieng Atelier「傲雪幽香．淩寒旖旎」中國風小禮服的繡工細節。圖／Khieng Atelier提供
蕾絲的精緻縫繡、光影表現，是Khieng Atelier的品牌識別。圖／Khieng Atelier提供
蕾絲的精緻縫繡、光影表現，是Khieng Atelier的品牌識別。圖／Khieng Atelier提供
Khieng Atelier雙色立裁禮服的剪裁細節。圖／Khieng Atelier提供
Khieng Atelier雙色立裁禮服的剪裁細節。圖／Khieng Atelier提供
Khieng Atelier高訂藍色蕾絲拼接上衣的製作工時為1個月。圖／Khieng Atelier提供
Khieng Atelier高訂藍色蕾絲拼接上衣的製作工時為1個月。圖／Khieng Atelier提供
美人梅中國風小禮服的背後是鏤空刺繡，相當性感浪漫。圖／Khieng Atelier提供
美人梅中國風小禮服的背後是鏤空刺繡，相當性感浪漫。圖／Khieng Atelier提供
雙色立裁禮服透過斜對角的延伸，帶來視覺效果。圖／Khieng Atelier提供
雙色立裁禮服透過斜對角的延伸，帶來視覺效果。圖／Khieng Atelier提供
設計師方國強在2020春夏系列以美人梅為創作靈感。圖／Khieng Atelier提供
設計師方國強在2020春夏系列以美人梅為創作靈感。圖／Khieng Atelier提供
粉色蕾絲單肩裙的縐褶以手工抓縫而成，層次感細緻。圖／Khieng Atelier提供
粉色蕾絲單肩裙的縐褶以手工抓縫而成，層次感細緻。圖／Khieng Atelier提供

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