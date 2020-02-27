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小堤亞儂宮的清幽花香探巡 寶璣頂級珠寶腕表展

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以「皇后的最愛」之名，寶璣將於三月一日至31日，於101專賣店上舉辦頂級珠寶腕表展覽。圖 / Breguet提供
以「皇后的最愛」之名，寶璣將於三月一日至31日，於101專賣店上舉辦頂級珠寶腕表展覽。圖 / Breguet提供

如果有一座花園，你希望她有什麼樣的風格與裝飾？對法國王后瑪麗安東尼而言，那座花園的名稱，正是「小堤亞儂宮（Petit Trianon）」。這棟於1762到1768年完工的新古典主義建築，是路易十六贈以瑪麗安東尼皇后的重要王宮。寶璣（Breguet）曾在2008年到2010年間協助小提亞儂宮的整建修復，除為了重要法國文物資產付出心力，也再度喚醒人們意識到：寶璣正是當年法國王室的御用品牌，並在今日仍受無數名流所愛戴。

事實上，當年寶璣曾為多位法國王后所喜愛，從那不勒斯皇后卡洛琳繆拉、瑪麗安東尼皇后、拿破崙首任妻子約瑟芬皇后，以及伊莉莎白皇后都是寶璣的座上嘉賓。而今年三月，寶璣更從瑞士原廠空運來台多件頂級珠寶腕表創作總值破億，以「皇后的最愛」為名，展開為期一個月的頂級珠寶展覽。

被趣稱為「大花」和「小花」的Crazy Flower與Petite Fleur高級珠寶鑽表和珠寶系列，以瑪麗安東尼對花卉的鍾情而設計，除了大量鑲嵌的長方形梯鑽光彩誘人，浮動式的鑲嵌，可隨手腕擺動產生醉人光影；Secret de la Reine皇后的秘密系列珠寶腕表，再結合貝殼浮雕，幻化為耳環或唯美古典的珍珠項鍊。同時Reine de Naples那不勒斯王后系列則運用了清澈透亮的紅色石榴石或海水藍寶，將過往王室的雍容華貴，古典呈現。

展覽將從三月一日於寶璣101專賣店開辦，展期則至三月31日為止。

被趣稱為「大花」的Breguet Crazy Flower高級珠寶鑽表，鑲嵌有400多顆鑽石總重約36克拉，為高級訂製品，價格店洽。圖 / Breguet提供
被趣稱為「大花」的Breguet Crazy Flower高級珠寶鑽表，鑲嵌有400多顆鑽石總重約36克拉，為高級訂製品，價格店洽。圖 / Breguet提供
Breguet，Secret de la Reine皇后的秘密高級珠寶腕表，18K玫瑰金，手工玫瑰花造型浮雕，鑲嵌432顆明亮式切割鑽石約3.69克拉，自動上鍊機芯，350萬1,000元。圖 / Breguet提供
Breguet，Secret de la Reine皇后的秘密高級珠寶腕表，18K玫瑰金，手工玫瑰花造型浮雕，鑲嵌432顆明亮式切割鑽石約3.69克拉，自動上鍊機芯，350萬1,000元。圖 / Breguet提供
Breguet，Reine de Naples頂級珠寶系列，運用了紅色石榴石，展現法國王室的雍容華貴。價格店洽。圖 / Breguet提供
Breguet，Reine de Naples頂級珠寶系列，運用了紅色石榴石，展現法國王室的雍容華貴。價格店洽。圖 / Breguet提供

珠寶 法國 腕表

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