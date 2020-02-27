小堤亞儂宮的清幽花香探巡 寶璣頂級珠寶腕表展

如果有一座花園，你希望她有什麼樣的風格與裝飾？對法國王后瑪麗安東尼而言，那座花園的名稱，正是「小堤亞儂宮（Petit Trianon）」。這棟於1762到1768年完工的新古典主義建築，是路易十六贈以瑪麗安東尼皇后的重要王宮。寶璣（Breguet）曾在2008年到2010年間協助小提亞儂宮的整建修復，除為了重要法國文物資產付出心力，也再度喚醒人們意識到：寶璣正是當年法國王室的御用品牌，並在今日仍受無數名流所愛戴。

事實上，當年寶璣曾為多位法國王后所喜愛，從那不勒斯皇后卡洛琳繆拉、瑪麗安東尼皇后、拿破崙首任妻子約瑟芬皇后，以及伊莉莎白皇后都是寶璣的座上嘉賓。而今年三月，寶璣更從瑞士原廠空運來台多件頂級珠寶腕表創作總值破億，以「皇后的最愛」為名，展開為期一個月的頂級珠寶展覽。

被趣稱為「大花」和「小花」的Crazy Flower與Petite Fleur高級珠寶鑽表和珠寶系列，以瑪麗安東尼對花卉的鍾情而設計，除了大量鑲嵌的長方形梯鑽光彩誘人，浮動式的鑲嵌，可隨手腕擺動產生醉人光影；Secret de la Reine皇后的秘密系列珠寶腕表，再結合貝殼浮雕，幻化為耳環或唯美古典的珍珠項鍊。同時Reine de Naples那不勒斯王后系列則運用了清澈透亮的紅色石榴石或海水藍寶，將過往王室的雍容華貴，古典呈現。