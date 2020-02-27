鐘表界傳奇Biver珍藏百達翡麗 登五月日內瓦富藝斯春拍
富藝斯（Phillips）今年5月10日將於日內瓦舉行的春季拍賣，最大亮點是曾經復活寶珀（Blancpain）、重生宇舶表（Hublot），並成功行銷愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹的傳奇人物Jean-Claude Biver的私人珍藏。他自述自30年前開始收藏鐘表便以最大競爭品牌百達翡麗（Patek Philippe）為主，「機械表就如藝術般永恆。」畢生珍藏曾於去年開始全球巡迴展出，不過直到今日才確定將拍賣其中的4枚難得的百達翡麗作品，且品項非常良好。
Biver收藏中有部分是出於個人喜好，有部分是富有歷史價值。編號96HU、1937年製的worldtime是一枚編號2號的樣表（Prototype），另一枚收藏於百達翡麗博物館內。這款表為品牌於1939年推出的首支具有世界時間功能的腕表（編號1415）的樣品表款之一，稀有度不在話下，因其重要的歷史價值在2011年為Biver所收藏至今，估價30萬瑞郎起（約900萬台幣）。
而編號1518的百達翡麗萬年曆計時，為玫瑰金表殼搭配極稀有的玫瑰金表盤，估價120萬瑞郎起（約台幣3732萬元）。編號1518是百達翡麗於1941年推出首個萬年曆計時腕表，僅製作281枚就停產，多為黃K金材質。玫瑰金本身就已經少見，這款配色更是少有，這是有史以來第2次出現在賣場上。Biver表示收藏此表純粹因其配色絕美，至今看來依舊是「閱表無數」的他見過最美的表，沒有之一。
另一枚在市面上深受藏家喜愛的是百達翡麗編號2499，也就是1518停產後於1951年開始推出的新款萬年曆計時腕表。Biver所收藏的是較罕見的第二代作品，配有阿拉伯數字或巴頓式指針和流速計刻度，估價100萬瑞郎起（約3110萬台幣）。最後一枚編號1579是百達翡麗僅有的3枚鉑金骨董表之一。這3枚鉑金每一枚都具有連續的序號和不同的表盤，與其他兩枚不同之處在於刻度與時標為藍色，估價80萬瑞郎起（約台幣2488萬元）。
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