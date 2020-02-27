聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光三越總座吳昕陽帶隊抗疫 數位戰提前半年啟動
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，在新光三越國際攝影聯展開幕式中，新光三越董事長吳東興與總經理吳昕陽父子一起出席，吳昕陽指出，受疫情影響，百貨業績約掉2成，餐飲受影響比較多。跟SARS時期比，這次「比較不會慌」，更有經驗面對處理，預計疫情還會持續至少2、3個月，現在先做好準備度過這一關比較重要。
2003年SARS擴大爆發時，吳昕陽擔任新光三越台中中港店店長，他說，SARS那時不知道會發生什麼事，對比當時，現在面對新冠肺炎疫情變得更沉著點，知道該怎麼準備。
新冠肺炎疫情爆發後，新光三越早在1月21日就召開第一場防疫應變會議，之後每兩天開一次，由吳昕陽主持。此外，吳昕陽分別發信給員工、廠商，針對廠商受到業績衝擊部分，新光三越團隊也馬上有動作，加速「數位戰」。
因應消費者、廠商需求，新光三越快速啟動APP宅配到府、移動式結帳機、電商平台美麗台擴大商城上線等應變措施。吳昕陽表示，餐飲外送近期也即將啟動。這些原本都是新光三越原訂計畫，因疫情之故提前半年上線。
新光三越國際攝影聯展今年聚焦「台灣攝影師」，共集結34位影像藝術家、超過400幅影像作品，作品規模為歷年最大，展區分為A區免費參觀與B區購票入場。A區展覽包含「2020新光三越國際攝影大賽得獎作品展」、「意境」─吳東興攝影個展，B區以「影像藝術Photo Art TAIWAN 360°」為主題，邀請台灣各類型影像創作者共同展出。2/27起至3/11率先在台北信義新天地A9 9樓登場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言