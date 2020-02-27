香港同志、香港身體 侯俊明訴說Be Water鬥志

挑高空間中，懸掛著巨大的條紋式帆布行李袋，上面用毛筆書寫著一個個故事；走上二樓往回望，會發現赫然被「警告香港市民 審判無所不在」的諧擬民俗警世圖包圍，散發港人1997年面對回歸中國的恐懼。這是當代藝術家侯俊明最新個展「Be Water：香港同志、香港身體」。

侯俊明長期關注身體、宰制等議題，善於借用民俗傳說、神話寓言等原型與形式，作品直觀又富批判性。最新個展請來台北藝術大學兼任助理教授李明璁策展，讓過去以香港為主題的作品串連出新意義。

占個展最大空間的「香港同志篇」，是侯俊明「亞洲人的父親訪談創作系列」之一。李明璁說，侯俊明在日本、泰國進行此系列時，受訪者有些恰好是同志，讓他隱約感到父子間的張力；到了香港時，男同志對父親既奇妙依戀、又有罪惡感與懼怕的特殊關係就更明顯，他推測是因華人社會有傳香火的壓力。

本次再現2016年在港首展，侯俊明當時特別採用香港移民、移工用來裝行李的條紋帆布袋為作品媒材，好隱喻從中國移港或因身為底層得不斷搬遷的流離狀態，上面再書寫每位同志的生命小史。壁上六幅畫，則每幅都講述一位香港同志眼中的父親形象或與父親的關係，有的以仰角呈現父親巨大威嚴樣貌，有的以黑暗表現彼此無言的疏離。

與香港同志並排的，是侯俊明2014年復刻1997年的雕版作「盧亭」。李明璁說，「盧亭」是香港鄉野傳說中非人非魚的生物，大家就以膠布封牠嘴、制服手腳，推落海域。1997年，侯俊明用盧亭比喻97下的香港，深得共鳴；2014年逢雨傘運動，「盧亭」因此再現。今年「盧亭」又亮相，沒想到仍然充分表達香港處境，彷彿寓言不斷自證。

從二樓階梯往回望，觀眾會發現被三面「警示圖」包圍，幅幅反諷香港人民面對97的罪過，如「只知殖民文化、不知自身歷史」，充滿壓迫感，這是侯俊明1996年的「香港罪與罰」。到了二樓，觀眾則能坐在海浪般的水床，在彷彿不穩定、卻又安穩的狀態下，聆聽牆上一個個同志口述故事，沉浸他們世界。

從「香港罪與罰」、「盧亭」到「香港同志」，李明璁說，內在都表達出香港人很努力要活出自由的既微型又巨大的抗爭。同志要跟其認同、家庭關係和社會抗爭，港人從97以來面對政治抗爭時，也同時面對家庭不同世代的意見，「不論面對異性戀或中國壓迫體制，他們都只能用自己的身體去衝撞。」

李明璁觀察，在這過程中，港人也發展出一種奇特的抗爭哲學，就是源於李小龍的經典名言「Be water」。「他們看起來有點軟弱、流動，沒有攻擊性，事實上卻很堅韌，暗潮洶湧，沒法摧毀，也防堵不了。」不論是同志的情慾抗爭或香港街頭抗爭，講的都是Be water，「這裡同志的雙關語是既是gay的同志，也是運動的同志。」

侯俊明個展在台北市紹興南街Hiro Hiro Space展至2月29日。