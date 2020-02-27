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巴黎時裝周／Maison Margiela的5AC塑膠袋包好靚 KENZO浪漫公路旅行
巴黎時裝周來到繽紛狂放的一天，KENZO新任創意總監Felipe Oliveira Baptista帶來鬆放的輪廓，行走間有瀟灑的律動感；Maison Margiela仍是在解構中剪貼服裝的創意，包著透明塑膠袋的5AC提包好搶鏡；DRIES VAN NOTEN則是讓穿著格紋西裝的女人走進夜色的迷魅中，展現迷離浪漫的情調。
2020秋冬KENZO男女裝發表，是Felipe Oliveira Baptista的首季作品，運用「公路旅行」為本季靈感，風衣、針織裙和罩袍，都有著流浪者的氣質，在行走間展現服裝剪裁的律動感，而時髦的多個小包款懸掛於腰間，讓新作展現城市遊俠的流暢，為人熟知的虎頭圖騰，以更為精緻的樣貌點綴在單品之中。
解構、前衛、叛逆的Maison Margiela，呈現剪貼的童心趣味、剪裁的巧思，創意總監John Galliano出手總是驚艷，讓每件服裝散發手作的藝術質感，也呈現戲劇化的張力，各式面料包括PVC、蕾絲等拼接相當有趣，經典5AC裹在塑料袋裡令人傾心。DRIES VAN NOTEN的艷麗，展現了夜行動物的迷魅，像是八○年代的女子，有看似端莊實則離經叛道的個性，或許是披著正裝格紋外套，卻像是經歷一場午夜狂歡的餘韻，深紫、艷黃、翠綠色的天鵝絨西裝外套或絲質睡袍，都是神祕女郎的必備款。
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