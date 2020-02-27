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鐵粉必收！IT'S DEMO X MISSHA「迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅」太夢幻
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO的可愛商品總是讓少女心大噴發，先前就已推出一系列彩繪玻璃風的限定版迪士尼彩妝，讓迪士尼公主們與小飛象、瑪麗貓、小鹿斑比在繽紛的色彩中現身，就連不常露面的《小姐與流氓》兩隻可愛狗狗也現身；而彩繪玻璃風的氣墊粉餅是IT’S DEMO與MISSHA聯手，但目前只有在日本IT’S DEMO限量販售，迪士尼鐵粉快去線上商店搜一波！
IT'S DEMO、MISSHA去年就曾攜手推出小美人魚、睡美人、愛麗絲等迪士尼公主限定版彩繪玻璃氣墊粉餅，今年再推出白雪公主、仙杜瑞拉（灰姑娘）兩位公主，白雪公主款圍繞著花朵、紅蘋果與小動物，仙杜瑞拉款則有故事中經典的南瓜車與城堡，將迪士尼童話故事用更加華麗夢幻的風格呈現。
小飛象、瑪麗貓、小鹿斑比、《小姐與流氓》狗狗們在彩繪玻璃風格的背景襯推之下，可愛中又增添些許高貴氣質。每一款售價皆為1,000日圓＋稅。
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