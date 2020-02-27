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鐵粉必收！IT'S DEMO X MISSHA「迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅」太夢幻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自itsdemo_offical IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自itsdemo_offical IG

日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO的可愛商品總是讓少女心大噴發，先前就已推出一系列彩繪玻璃風的限定版迪士尼彩妝，讓迪士尼公主們與小飛象、瑪麗貓、小鹿斑比在繽紛的色彩中現身，就連不常露面的《小姐與流氓》兩隻可愛狗狗也現身；而彩繪玻璃風的氣墊粉餅是IT’S DEMO與MISSHA聯手，但目前只有在日本IT’S DEMO限量販售，迪士尼鐵粉快去線上商店搜一波！

IT'S DEMO、MISSHA去年就曾攜手推出小美人魚、睡美人、愛麗絲等迪士尼公主限定版彩繪玻璃氣墊粉餅，今年再推出白雪公主、仙杜瑞拉（灰姑娘）兩位公主，白雪公主款圍繞著花朵、紅蘋果與小動物，仙杜瑞拉款則有故事中經典的南瓜車與城堡，將迪士尼童話故事用更加華麗夢幻的風格呈現。

小飛象、瑪麗貓、小鹿斑比、《小姐與流氓》狗狗們在彩繪玻璃風格的背景襯推之下，可愛中又增添些許高貴氣質。每一款售價皆為1,000日圓＋稅。

日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自itsdemo_offical IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自itsdemo_offical IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG
日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO與MISSHA再度攜手推出限定版迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅。圖／摘自missha.beauty IG

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