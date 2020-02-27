快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「六叔」余文樂又來賣鞋啦 預告再推New Balance聯名款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星余文樂自創品牌Madness將與New Balance聯名，推出全新跑鞋，引起網友關注。圖／摘自余文樂instagram
男星余文樂自創品牌Madness將與New Balance聯名，推出全新跑鞋，引起網友關注。圖／摘自余文樂instagram

余文樂不只帥氣有型，更是潮流界的指標性人物，特別是他的自創品牌Madness每每出手都會有話題之作，好比此次在他instagram搶先曝光的跑鞋。另外，Converse在去年聯手設計師JW ANDERSON的高筒帆布鞋，今年也曝光了新色款，而且價格超親民，勢必正式上市又會引起搶購。

被潮流迷暱稱為「六叔」的余文樂，其自創品牌Madness總是有著極高的討論度，而且過去也曾與不少知名品牌推出聯名之作，幾乎都成為秒殺必敗款。此次，余文樂搶先在個人社群平台上曝光的New Balance合作鞋款，並非是延續過往的經典款式，而是誠意十足的突推出全新設計，鞋面剪裁有著復古跑鞋細節，著名的大寫「N」logo也捨棄縫製的方式，改採印製方式完成。一共會推出兩款配色，鞋舌與鞋帶還印製了雙品牌的標誌，頗為讓人期待。

男星余文樂自創品牌Madness將與New Balance聯名，推出全新跑鞋，引起網友關注。圖／摘自余文樂instagram
男星余文樂自創品牌Madness將與New Balance聯名，推出全新跑鞋，引起網友關注。圖／摘自余文樂instagram

如果，去年沒有搶到Converse與設計師JW ANDERSON聯名的厚底帆布鞋，今年可要好好把握機會了。韓國Converse就在官方instagram上，貼出了全新的配色款，除了必備的黑、白亮色之外，品牌將預計推出湖水藍、鮮紅色的兩款Run Star Hike鞋。這一次著名的鋸齒鞋底還做了撞色混搭，就連鞋面星形 Logo也有變化，但鞋迷最關心的還是售價，根據韓國Converse的貼文顯示，價格約為2,800元左右，十分親民。

Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram
Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram

Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram
Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram

Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram
Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram

品牌 韓國

延伸閱讀

人帥人美心也美！孔劉、秀智、金宇彬等韓星齊接力捐款

謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

不只是長得美！女團最強外貌Irene練舞影片曝光，展現性感柔美S曲線超犯規

甜美主播工作中突發燒中途離場 網讚處理方式正確

相關新聞

巴黎時裝周／Maison Margiela的5AC塑膠袋包好靚 KENZO浪漫公路旅行

巴黎時裝周來到繽紛狂放的一天，KENZO新任創意總監Felipe Oliveira Baptista帶來鬆放的輪廓，行走...

鐵粉必收！IT'S DEMO X MISSHA「迪士尼彩繪玻璃風氣墊粉餅」太夢幻

日本美妝雜貨品牌IT’S DEMO的可愛商品總是讓少女心大噴發，先前就已推出一系列彩繪玻璃風的限定版迪士尼彩妝，讓迪士尼...

忠孝SOGO老店「卡布里喬莎」將停業 百貨說明熄燈原因

又有餐廳熄燈，位於台北東區忠孝SOGO的義大利料理卡布里喬莎，今發出閉店公告，SOGO店將營業至3月1日止。卡布里喬莎進...

「六叔」余文樂又來賣鞋啦 預告再推New Balance聯名款

余文樂不只帥氣有型，更是潮流界的指標性人物，特別是他的自創品牌Madness每每出手都會有話題之作，好比此次在他inst...

Jamie’s Italian最後一夜打5折 員工：晚間訂位已滿

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamie’s Italian」義大利餐廳今宣布，因應市場經濟環境...

野性力量炸烈 美式肌肉跑車風腕表 強悍上陸

腕表如何突破傳統？時間顯示會是最直覺的改變之一。以大猩猩為視覺識別的瑞士新銳鐘表品牌Gorilla，今日與專營超跑改裝的...

粉嫩夢幻必收！innisfree「濟州嚴選櫻花系列彩妝」3月限量上市

如果最近不想外出賞櫻，粉嫩的櫻花色彩也能透過彩妝在你眼前盛開！innisfree每年限量推出的「JEJU Color P...

防疫優先！光良小巨蛋演唱會宣布延期

原定3/14白色情人節舉辦的光良「今晚我不孤獨」演唱會，今(2/27)主辦單位聯合數位文創宣布演唱會延期舉辦。 因國內外疫情尚未穩定，中央已將疫情指揮中心提升至一級開設，考量主管機關及各界專家意見，把藝人、各位歌迷朋友的健康視為第一考量，故主辦單位再三評估後決定延期舉辦。

法語音樂劇巨星組美聲男團「Les 3G 三面情人」 豐富經歷演出保證精彩！

由法語音樂劇「羅密歐與茱麗葉」最經典巨星卡司達米安．薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)組成的美聲男團「Les 3G 三面情人」，將於今年4月以台灣作為全球巡迴首站華麗開唱！從經典音樂劇到奧斯卡得獎電影，準備將帶給台灣聽眾一場與眾不同的音樂饗宴。

GUCCI迷幻Psychedelic系列 重回70年代迪斯可舞池！

相信許多人都曉得，70年代是GUCCI創意總監Alessandro Michele創作中非常重要的靈感來源，而講到70年...

買菜免出門！蝦皮購物、PChome線上購物、愛合購啟動「台灣農產嘉年華」

新冠肺炎疫情影響全民生活，連帶衝擊台灣農漁產品外銷，繼東森購物力挺在地農漁產之後，蝦皮購物、PChome線上購物、ihe...

感謝醫護人員、藥師！Jurlique免費提供手部護理療程

近期新冠肺炎疫情持續延燒，加上口罩實名制，讓全台醫護人員、藥師們都很辛苦，澳洲保養品牌Jurlique茱莉蔻，為了感謝醫...

熱門新聞

名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

全聯開賣台糖75%酒精 網友看實體：還以為是解酒液

疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

星移回2口罩產線 經濟部：未被徵用不影響產能

吳德榮：今北台灣濕涼 明起暖氣團陪你過連假

不用搶、免排隊！衛福部：布口罩也很好用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。