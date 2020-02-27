「六叔」余文樂又來賣鞋啦 預告再推New Balance聯名款

余文樂不只帥氣有型，更是潮流界的指標性人物，特別是他的自創品牌Madness每每出手都會有話題之作，好比此次在他instagram搶先曝光的跑鞋。另外，Converse在去年聯手設計師JW ANDERSON的高筒帆布鞋，今年也曝光了新色款，而且價格超親民，勢必正式上市又會引起搶購。

被潮流迷暱稱為「六叔」的余文樂，其自創品牌Madness總是有著極高的討論度，而且過去也曾與不少知名品牌推出聯名之作，幾乎都成為秒殺必敗款。此次，余文樂搶先在個人社群平台上曝光的New Balance合作鞋款，並非是延續過往的經典款式，而是誠意十足的突推出全新設計，鞋面剪裁有著復古跑鞋細節，著名的大寫「N」logo也捨棄縫製的方式，改採印製方式完成。一共會推出兩款配色，鞋舌與鞋帶還印製了雙品牌的標誌，頗為讓人期待。

男星余文樂自創品牌Madness將與New Balance聯名，推出全新跑鞋，引起網友關注。圖／摘自余文樂instagram

如果，去年沒有搶到Converse與設計師JW ANDERSON聯名的厚底帆布鞋，今年可要好好把握機會了。韓國Converse就在官方instagram上，貼出了全新的配色款，除了必備的黑、白亮色之外，品牌將預計推出湖水藍、鮮紅色的兩款Run Star Hike鞋。這一次著名的鋸齒鞋底還做了撞色混搭，就連鞋面星形 Logo也有變化，但鞋迷最關心的還是售價，根據韓國Converse的貼文顯示，價格約為2,800元左右，十分親民。

Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram

Converse將推出全新配色Run Star Hike鞋。圖／摘自Converse Korea instagram