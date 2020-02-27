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Jamie’s Italian最後一夜打5折 員工：晚間訂位已滿

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamie’s Italian」義大利餐廳今宣布，因應市場經濟環境不佳，「Jamie’s Italian」將於2月底關閉台灣和香港的所有分店，位於新光三越信義A11的台灣分店營業至今日結束後正式熄燈，且餐廳在最後營業日端出「5折」特別折扣，根據餐廳表示，晚間訂位已滿。

Jamie’s Italian的熄燈實在來的倉促，今日才宣布、今天就熄燈，網友表示，「連吃最後一次都來不及」。就連百貨也是今天才收到品牌通知，且Jamie’s Italian合約期未滿，新光三越後續將依合約規範處理。

Jamie’s Italian餐廳員工表示，今晚最後營業日到晚間九點，晚間八點就不收客，因今天祭出全店餐飲5折，晚間訂位已滿。

Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影
Jamie’s Italian台灣、香港據點熄燈，台灣2/27是最後營業日。記者江佩君／攝影

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