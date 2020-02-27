野性力量炸烈 美式肌肉跑車風腕表 強悍上陸

腕表如何突破傳統？時間顯示會是最直覺的改變之一。以大猩猩為視覺識別的瑞士新銳鐘表品牌Gorilla，今日與專營超跑改裝的「三一國際」合作，強悍「登陸」台灣。兩位創辦人Octavio Garcia與Lukas Gopp，前者出生於美國芝加哥，深受1970年代的動漫所影響，1999年開始在OMEGA擔任設計師、2003年開始任職於愛彼（Audemars Piguet）並在2010擔任藝術總監；擁有設計背景的Lukas Gopp則來自奧地利，並對設工業設計中的材料、工法別具熱情。

Gorilla再找來曾於瑞士Vaucher機芯廠擔任機芯研發的日本設計師濱口尚大，以17世紀的Wandering Hour機械結構，打造出Gorilla最知名的表款：Fastback GT系列Drift Elise腕表，以靈感源自英國賽車綠（British Racing Green）搭配搶眼黃色，加上充滿動感的轉盤式時間顯示，像一只充滿陽剛力量的大猩猩，在古典、傳統的瑞士製錶領域，野性奔馳。

此外入門價位的Fastback系列表款，則另有RS White、Phantom Black與Acid Green三種款式。採用鍛造碳、鈦、鍍鋁為複合物料的陶瓷表殼，分別以啞光、亮面、霧面處理呈現不同質地，表面則猶如轉動中的儀表板、散發鮮明跑車氣氛。機芯則使用Miyota 8215自動機芯，價位約在四萬元左右。