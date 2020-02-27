快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野性力量炸烈 美式肌肉跑車風腕表 強悍上陸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以鮮豔配色與特殊的轉動時間顯示，Gorilla Fastback GT系列Drift Elise腕表，像跑車也像大猩猩、勇猛活躍於城市與街道之上。圖 / Gorilla提供
以鮮豔配色與特殊的轉動時間顯示，Gorilla Fastback GT系列Drift Elise腕表，像跑車也像大猩猩、勇猛活躍於城市與街道之上。圖 / Gorilla提供

腕表如何突破傳統？時間顯示會是最直覺的改變之一。以大猩猩為視覺識別的瑞士新銳鐘表品牌Gorilla，今日與專營超跑改裝的「三一國際」合作，強悍「登陸」台灣。兩位創辦人Octavio Garcia與Lukas Gopp，前者出生於美國芝加哥，深受1970年代的動漫所影響，1999年開始在OMEGA擔任設計師、2003年開始任職於愛彼（Audemars Piguet）並在2010擔任藝術總監；擁有設計背景的Lukas Gopp則來自奧地利，並對設工業設計中的材料、工法別具熱情。

Gorilla再找來曾於瑞士Vaucher機芯廠擔任機芯研發的日本設計師濱口尚大，以17世紀的Wandering Hour機械結構，打造出Gorilla最知名的表款：Fastback GT系列Drift Elise腕表，以靈感源自英國賽車綠（British Racing Green）搭配搶眼黃色，加上充滿動感的轉盤式時間顯示，像一只充滿陽剛力量的大猩猩，在古典、傳統的瑞士製錶領域，野性奔馳。

此外入門價位的Fastback系列表款，則另有RS White、Phantom Black與Acid Green三種款式。採用鍛造碳、鈦、鍍鋁為複合物料的陶瓷表殼，分別以啞光、亮面、霧面處理呈現不同質地，表面則猶如轉動中的儀表板、散發鮮明跑車氣氛。機芯則使用Miyota 8215自動機芯，價位約在四萬元左右。

這股野性的力量其實不獨瑞士，獨立品牌BOMBERG也有一只野性動人的BOLT-68系列山林魅影限量腕表。以從1990年後一度絕跡、但2019年三月被台東巡守人員目睹芳蹤的台灣雲豹為靈感，將斑斕對稱的優美皮毛紋路，重現於45毫米的表面上。石英機芯具備時間顯示與計時碼表功能，防水可達100米，定價約42,300元，並採限量25只發行。

BOMBERG，Bolt-68 山林魅影台灣雲豹腕表，石英計時機芯，45毫米，防水100米，限量25只，42,300元。圖 / BOMBERG提供
BOMBERG，Bolt-68 山林魅影台灣雲豹腕表，石英計時機芯，45毫米，防水100米，限量25只，42,300元。圖 / BOMBERG提供
表款鮮豔的綠、黃對比，靈感源自英國跑車綠（British Racing Green）。圖 / Gorilla提供
表款鮮豔的綠、黃對比，靈感源自英國跑車綠（British Racing Green）。圖 / Gorilla提供
在1990年後一度絕跡的台灣雲豹，2019年三月在山中被人目睹，並於今年重現在BOMBERG BOLT-68限量雲豹腕表表面之上，美艷留芳。圖 / BOMBERG提供
在1990年後一度絕跡的台灣雲豹，2019年三月在山中被人目睹，並於今年重現在BOMBERG BOLT-68限量雲豹腕表表面之上，美艷留芳。圖 / BOMBERG提供
Gorilla，Fastback Acid Green大三針腕表，自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，防水100米，40,000元。圖 / Gorilla提供
Gorilla，Fastback Acid Green大三針腕表，自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，防水100米，40,000元。圖 / Gorilla提供

瑞士 腕表

延伸閱讀

品味遇上咖啡香 ORIS爵士限量腕表 陳語安美型示範

Grand Seiko淬煉一甲子的時間 打造60周年紀念表款

新冠疫情續蔓延！瑞士淪陷 25日確診首起新冠肺炎病例

復古70 古馳2020 Grip腕表 翻轉時間大玩動感

相關新聞

Jamie’s Italian最後一夜打5折 員工：晚間訂位已滿

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamie’s Italian」義大利餐廳今宣布，因應市場經濟環境...

野性力量炸烈 美式肌肉跑車風腕表 強悍上陸

腕表如何突破傳統？時間顯示會是最直覺的改變之一。以大猩猩為視覺識別的瑞士新銳鐘表品牌Gorilla，今日與專營超跑改裝的...

粉嫩夢幻必收！innisfree「濟州嚴選櫻花系列彩妝」3月限量上市

如果最近不想外出賞櫻，粉嫩的櫻花色彩也能透過彩妝在你眼前盛開！innisfree每年限量推出的「JEJU Color P...

防疫優先！光良小巨蛋演唱會宣布延期

原定3/14白色情人節舉辦的光良「今晚我不孤獨」演唱會，今(2/27)主辦單位聯合數位文創宣布演唱會延期舉辦。 因國內外疫情尚未穩定，中央已將疫情指揮中心提升至一級開設，考量主管機關及各界專家意見，把藝人、各位歌迷朋友的健康視為第一考量，故主辦單位再三評估後決定延期舉辦。

法語音樂劇巨星組美聲男團「Les 3G 三面情人」 豐富經歷演出保證精彩！

由法語音樂劇「羅密歐與茱麗葉」最經典巨星卡司達米安．薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)組成的美聲男團「Les 3G 三面情人」，將於今年4月以台灣作為全球巡迴首站華麗開唱！從經典音樂劇到奧斯卡得獎電影，準備將帶給台灣聽眾一場與眾不同的音樂饗宴。

GUCCI迷幻Psychedelic系列 重回70年代迪斯可舞池！

相信許多人都曉得，70年代是GUCCI創意總監Alessandro Michele創作中非常重要的靈感來源，而講到70年...

買菜免出門！蝦皮購物、PChome線上購物、愛合購啟動「台灣農產嘉年華」

新冠肺炎疫情影響全民生活，連帶衝擊台灣農漁產品外銷，繼東森購物力挺在地農漁產之後，蝦皮購物、PChome線上購物、ihe...

感謝醫護人員、藥師！Jurlique免費提供手部護理療程

近期新冠肺炎疫情持續延燒，加上口罩實名制，讓全台醫護人員、藥師們都很辛苦，澳洲保養品牌Jurlique茱莉蔻，為了感謝醫...

U值媒／日本奥日光三名 龍頭瀑布 去過沒？

龍頭瀑布位於戰場原南邊，貫穿南北的湯川，由台地邊緣的長陡坡傾瀉而下，注入中禪寺湖。在國立公園範圍內，與北邊的湯滝，中禪寺湖東邊的華嚴瀑布，並稱「奥日光三名瀑」。

隋棠穿紅裙也太好看 錦榮拎同款LONGCHAMP去迺夜市

近期LONGCHAMP My Pliage系列推出多款訂製服務，隋棠以Signature帆布款搭配紅色鉛筆裙、荷葉邊白色...

U值媒／古羅馬貴族專屬療養勝地在這

離開孔亞駛往三六五公里距離外的帕穆卡麗，來到棉花堡住宿的飯店天色已晚，棉花堡，顧名思義，棉花一樣又白軟的城堡，在月色中那片神奇的棉花堡 出現在駛往飯店途中，遠處山間有一大片雪白雪白的山頭有如棉絮玉石一般，導遊說那就是棉花堡了，喔～曾經無數次的在旅遊雜誌上看到的棉花堡終於要見面了，住宿的Pamthermal Hotel距離棉花堡不遠，飯店設有室內外的溫泉浴，吃完了晚餐早早的回房休息，棉花堡就在附近，但也只有明天一早進入，始能識得其廬山真面目。

Blue Monday再見！西雅圖咖啡每周一「飲品買一送一」

西雅圖極品咖啡23周年慶，3/2起門市多重飲品餐點優惠，包括3/2(一)至3/30 (一)期間，每周一11:00~20:...

熱門新聞

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

全聯開賣台糖75%酒精 網友看實體：還以為是解酒液

疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

星移回2口罩產線 經濟部：未被徵用不影響產能

產線增20多條 全台口罩日產600萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。