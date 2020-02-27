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平價時尚跨界不斷 攜手米奇、經典名片再創話題

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Bershka再次與Disney合作的系列，側重在於顛覆的藝術，讓喜愛米奇的人有更特別的選擇。圖／Bershka提供
Bershka再次與Disney合作的系列，側重在於顛覆的藝術，讓喜愛米奇的人有更特別的選擇。圖／Bershka提供

想創造話題，最快最有效的方式，那就是跨界合作了，平價時尚品牌包括了Bershka、GU在今年一開始就分別與迪士尼的巨星米奇（Mickey Mouse）以及大導演庫伯力克的名作《2001:太空漫遊》為題，創造出讓消費者期待的單品。

Bershka再次與Disney合作的系列，側重在於顛覆的藝術，不論是上衣、褲裝、配飾皆運用黑白手繪的米奇頭像和米奇手套元素展現。手繪質感的超大的圖騰或是重複印花的全套單品，展現品牌不拘泥規則的時尚DNA。除了黑、白色配置，並加入今年春夏必備的紫色、可凸顯塗鴉對比的螢光黃橘色，讓喜愛米奇的人有更特別的選擇。同時呈現寬鬆的牛仔褲、短版連帽上衣、Oversized T恤和正方結構牛仔夾克，讓米奇褪去可愛賣萌，搖身變成街頭風。

而日本時尚流行服飾GU則是攜手，大導演庫伯力克的名作《2001:太空漫遊》推出特別聯名系列，提供牛仔外套、休閒上衣及T恤等服飾。GU以電影當中著名場景及經典Logo為主要設計，像是黑色休閒上衣搭配灰色緊身彈性褲，並利用輕巧的紅黑拼接連帽外套作為搭配，為整體造型增添潮流感。另外，H&M雖然還沒推出聯名款，不過剛曝光的大中華區限定茗茶系列男裝，也是充滿話題。品牌首度將春季茶飲文化帶入，為亞洲男性量身打造，利用不對稱條紋襯衫配上繭型工裝褲與工裝背心，創造豐富的多層次穿搭。

H&M大中華區限定茗茶男裝系列襯衫790元。圖／H&M提供
H&M大中華區限定茗茶男裝系列襯衫790元。圖／H&M提供

Bershka與Disney合作系列T恤750元。圖／Bershka提供
Bershka與Disney合作系列T恤750元。圖／Bershka提供

GU 《2001:太空漫遊》系列牛仔外套1,490元。圖／GU提供
GU 《2001:太空漫遊》系列牛仔外套1,490元。圖／GU提供

H&M大中華區限定茗茶男裝系列背心999元。圖／H&M提供
H&M大中華區限定茗茶男裝系列背心999元。圖／H&M提供

GU 《2001:太空漫遊》系列長袖上衣790元。圖／GU提供
GU 《2001:太空漫遊》系列長袖上衣790元。圖／GU提供

H&M大中華區限定茗茶男裝系列長褲1,299元。圖／H&M提供
H&M大中華區限定茗茶男裝系列長褲1,299元。圖／H&M提供

Bershka與Disney合作系列短袖襯衫1,280元。圖／Bershka提供
Bershka與Disney合作系列短袖襯衫1,280元。圖／Bershka提供

品牌 太空

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