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粉嫩夢幻必收！innisfree「濟州嚴選櫻花系列彩妝」3月限量上市
如果最近不想外出賞櫻，粉嫩的櫻花色彩也能透過彩妝在你眼前盛開！innisfree每年限量推出的「JEJU Color Picker濟州嚴選系列」將濟州島的大自然風貌及色彩融入彩妝中，自2015年上市以後，在韓國是彩妝控每年都會手刀搶買的夯貨，今年全新的「2020濟州嚴選櫻花系列」更是首度台灣與韓國同步上市，3月限量開賣，其中9色眼彩盤、櫻花色系打亮餅和附有櫻花造型美甲貼的指彩組更是絕美必收。
innisfree「2020濟州嚴選櫻花系列」的限定眼彩盤，靈感來自櫻花綻放到飄落過程中的9種色彩，從打底色到重點色都有，除了可當眼影，還能當成眼線、腮紅使用，實用度相當高；另外還有3款濟州嚴選櫻花限定唇彩筆，包括偏珊瑚橘色的「＃1陽光下的櫻花」、略帶冷色調的「＃2紛飛的櫻花」、櫻花桃粉色的「＃3暖春的櫻花」。
innisfree彩妝銷售第一名的無油無慮控油蜜粉也推出櫻花限定版，櫻花淡粉色蜜粉與自然的淡雅花香，幫助底妝維持服貼乾爽；濟州嚴選櫻花限定打亮餅以灑落在櫻花花瓣上的柔和日光為發想，為肌膚增添粉嫩光澤。
如果想要為指尖染上櫻花色彩，innisfree濟州嚴選櫻花限定指彩組包含櫻花粉色與帶有亮片的裸棕色，可以單擦、雙色跳色，搭配櫻花造型美甲貼，讓唯美櫻花在雙手綻放。
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