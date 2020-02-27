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GUCCI迷幻Psychedelic系列 重回70年代迪斯可舞池！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供

相信許多人都曉得，70年代是GUCCI創意總監Alessandro Michele創作中非常重要的靈感來源，而講到70年代就不能不提到迪斯可風格。GUCCI最新推出的Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光，就算沒有經歷過那個時光也會被這樣迷幻的風格所吸引吧！

Psychedelic系列把彩色的經典雙G Logo搭配星星圖騰，讓色彩的能量透過暗底色的呈現更加鮮明搶眼。全系列包含服裝、配件和小皮件等，女裝主要以絲質與平織布、針織服飾為主，男裝主打運動風格服飾。行李箱、絲巾、鞋子以及珠寶等，也都看得見Psychedelic系列的彩色元素。其中包款方面有些搭配粉紅色皮革處理，在街頭個性中不失俏皮可愛，而形象廣告也充分展現此系列強調的「迷幻精神」（Psychedelia）。全系列提供專屬的外盒與收納袋、紙袋。

Psychedelic系列卡夾，9,700元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列卡夾，9,700元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列腰包，31,200元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列腰包，31,200元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列粉紅後背包，58,700元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列粉紅後背包，58,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列短袖毛衣，49,800元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列短袖毛衣，49,800元。圖／GUCCI提供
Pstchedelic系列手提行李箱，20,600元。圖／GUCCI提供
Pstchedelic系列手提行李箱，20,600元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列男士短袖襯衫，38,000元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列男士短袖襯衫，38,000元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列粉紅圓型肩背包，40,900元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列粉紅圓型肩背包，40,900元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列男士夾克，75,500元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列男士夾克，75,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列粉紅水桶包，63,700
Psychedelic系列粉紅水桶包，63,700
Psychedelic系列肩背包，33,400元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系列肩背包，33,400元。圖／GUCCI提供
Psychedelice系列粉紅運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供
Psychedelice系列粉紅運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供
Psychedelic系運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供

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