GUCCI迷幻Psychedelic系列 重回70年代迪斯可舞池！

相信許多人都曉得，70年代是GUCCI創意總監Alessandro Michele創作中非常重要的靈感來源，而講到70年代就不能不提到迪斯可風格。GUCCI最新推出的Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光，就算沒有經歷過那個時光也會被這樣迷幻的風格所吸引吧！

Psychedelic系列把彩色的經典雙G Logo搭配星星圖騰，讓色彩的能量透過暗底色的呈現更加鮮明搶眼。全系列包含服裝、配件和小皮件等，女裝主要以絲質與平織布、針織服飾為主，男裝主打運動風格服飾。行李箱、絲巾、鞋子以及珠寶等，也都看得見Psychedelic系列的彩色元素。其中包款方面有些搭配粉紅色皮革處理，在街頭個性中不失俏皮可愛，而形象廣告也充分展現此系列強調的「迷幻精神」（Psychedelia）。全系列提供專屬的外盒與收納袋、紙袋。 Psychedelic系列卡夾，9,700元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列腰包，31,200元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列粉紅後背包，58,700元。圖／GUCCI提供 GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列短袖毛衣，49,800元。圖／GUCCI提供 Pstchedelic系列手提行李箱，20,600元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列男士短袖襯衫，38,000元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列粉紅圓型肩背包，40,900元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列男士夾克，75,500元。圖／GUCCI提供 GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供 Psychedelic系列粉紅水桶包，63,700 Psychedelic系列肩背包，33,400元。圖／GUCCI提供 Psychedelice系列粉紅運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供 Psychedelic系運動鞋，24,500元。圖／GUCCI提供 GUCCI推出Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光。圖／GUCCI提供