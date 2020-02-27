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GUCCI迷幻Psychedelic系列 重回70年代迪斯可舞池！
相信許多人都曉得，70年代是GUCCI創意總監Alessandro Michele創作中非常重要的靈感來源，而講到70年代就不能不提到迪斯可風格。GUCCI最新推出的Psychedelic系列，以炫目多彩的配色打造GG Logo，搭配黑底色呈現出宛如迪斯可舞池中閃爍的七彩燈光，就算沒有經歷過那個時光也會被這樣迷幻的風格所吸引吧！
Psychedelic系列把彩色的經典雙G Logo搭配星星圖騰，讓色彩的能量透過暗底色的呈現更加鮮明搶眼。全系列包含服裝、配件和小皮件等，女裝主要以絲質與平織布、針織服飾為主，男裝主打運動風格服飾。行李箱、絲巾、鞋子以及珠寶等，也都看得見Psychedelic系列的彩色元素。其中包款方面有些搭配粉紅色皮革處理，在街頭個性中不失俏皮可愛，而形象廣告也充分展現此系列強調的「迷幻精神」（Psychedelia）。全系列提供專屬的外盒與收納袋、紙袋。
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