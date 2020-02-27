買菜免出門！蝦皮購物、PChome線上購物、愛合購啟動「台灣農產嘉年華」

新冠肺炎疫情影響全民生活，連帶衝擊台灣農漁產品外銷，繼東森購物力挺在地農漁產之後，蝦皮購物、PChome線上購物、ihergo愛合購也響應政府政策，宣布「台灣農產嘉年華」活動即日起開跑，包括國產鳳梨釋迦、金鑽鳳梨、石斑魚、有機蔬菜等動動手指就能下單，解決大眾避免進出賣場超市、菜市場採買的困擾，蝦皮購物提供專區商品消費滿500元可享9折，PChome線上購物指定商品消費滿500元送50元折價券、也相當於9折優惠。

蝦皮購物即日起至6月底推出「台灣農產嘉年華」專區，汁多味甜的金鑽鳳梨、肉質鮮美的石斑魚等專區商品皆配合政府政策，消費滿500元即可享9折，並加碼祭出金目鱸魚等精選商品最低5折起，同時針對熱銷商品推出宅配免運專區。為了力挺台灣農民，蝦皮購物也自發購入桶柑、豆奶、有機茶包等台灣農產，於辦公區免費供員工享用。

PChome線上購物「台灣農產嘉年華」攜手全台多家農產品供貨單位，開賣國產鳳梨釋迦、午仔魚、米、有機蔬菜等超過百種農漁產品，即日起至3月31日於指定專區消費滿500元送50元折價券，提供36大銀行最高回饋26.88%，並同步提供多種行動支付。

根據PChome線上購物分析站上熱銷農產品前三名，近期正值盛產期的「鳳梨釋迦」果肉飽滿香甜，獲得不少嗜甜愛好者的青睞，榮登熱銷冠軍；號稱魚類排行第一的「午仔魚」油脂豐富，經鹽漬風乾後的熟成工序，肉質更加緊實鮮香，名列熱銷第二；來自花東數十位農戶榮譽出產的「花蓮直送有機蔬菜」新鮮且口感爽脆，位居熱賣第三。