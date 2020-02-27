感謝醫護人員、藥師！Jurlique免費提供手部護理療程

近期新冠肺炎疫情持續延燒，加上口罩實名制，讓全台醫護人員、藥師們都很辛苦，澳洲保養品牌Jurlique茱莉蔻，為了感謝醫護人員、藥局相關工作人員的辛苦，即日起至3月5日，提供相關人員持工作證，可至全台Jurlique茱莉蔻專櫃，免費享受25分鐘的玫瑰精油手部療程。

Jurlique茱莉蔻的玫瑰精油溫熱SPA手部護理療程，25分鐘可讓人徹底放鬆，有5道保養手序，先以薰衣草精油與清水，清洗雙手並嗅聞精油，再來針對指緣部分，以玫瑰小愛心護唇霜修護，搭配噴灑經典玫瑰活膚露，之後以玫瑰身體油、玫瑰身體乳，針對手部進行深度按摩釋放壓力。

按摩後，把雙手放溫熱護手套中，導入活機植萃能量，最後再擦上典玫瑰護手霜舒緩按摩。