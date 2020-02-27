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隋棠穿紅裙也太好看 錦榮拎同款LONGCHAMP去迺夜市
近期LONGCHAMP My Pliage系列推出多款訂製服務，隋棠以Signature帆布款搭配紅色鉛筆裙、荷葉邊白色上衣，視覺清爽優雅，立馬成為穿搭範例；這只Signature帆布款同時是曹格、吳素玲夫妻搭配的造型手袋，錦榮、陳庭妮也齊備。
吳素玲以簡約的帽T搭黑色丹寧裙，展現My Pliage Signature帆布包的中性帥氣，同一個手袋剛好可以做為曹格的斜背包，他抱著大狗配襯，成為運動風穿搭範本。陳庭妮則是以長版帽T和顏色醒目的襪款搭配，展現亮麗的度假風；錦榮背著LONGCHAMP My Pliage Signature悠閒逛夜市，輕鬆有型。此外，田徑運動員陳傑、楊俊瀚，也展現Signature訂製包款的便捷實用。
台灣LONGCHAMP此次搶先全亞洲，獨家推出My Pliage訂製包系列，最特別之處在於袋內壓印了「LONGCHAMP x 訂製者姓名縮寫」，就像是自己和品牌推出聯名款的驚喜。LONGCHAMP My Pliage訂製服務共有2款，明星們熱愛的Signature環保帆布款以兩個字母、撞色設計為主；Club尼龍系列則是可以選圖案或語句刺繡，星球、棕櫚樹、扶桑花、巴黎鐵塔都相當可愛，刺繡則是自訂一句標語，自由發揮創意。
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