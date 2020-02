隋棠穿紅裙也太好看 錦榮拎同款LONGCHAMP去迺夜市

近期LONGCHAMP My Pliage系列推出多款訂製服務,隋棠以Signature帆布款搭配紅色鉛筆裙、荷葉邊白色上衣,視覺清爽優雅,立馬成為穿搭範例;這只Signature帆布款同時是曹格、吳素玲夫妻搭配的造型手袋,錦榮、陳庭妮也齊備。

吳素玲以簡約的帽T搭黑色丹寧裙,展現My Pliage Signature帆布包的中性帥氣,同一個手袋剛好可以做為曹格的斜背包,他抱著大狗配襯,成為運動風穿搭範本。陳庭妮則是以長版帽T和顏色醒目的襪款搭配,展現亮麗的度假風;錦榮背著LONGCHAMP My Pliage Signature悠閒逛夜市,輕鬆有型。此外,田徑運動員陳傑、楊俊瀚,也展現Signature訂製包款的便捷實用。