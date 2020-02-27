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隋棠穿紅裙也太好看 錦榮拎同款LONGCHAMP去迺夜市

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
隋棠巧笑倩兮，手提印有專屬姓名縮寫字樣的My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
隋棠巧笑倩兮，手提印有專屬姓名縮寫字樣的My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG

近期LONGCHAMP My Pliage系列推出多款訂製服務，隋棠以Signature帆布款搭配紅色鉛筆裙、荷葉邊白色上衣，視覺清爽優雅，立馬成為穿搭範例；這只Signature帆布款同時是曹格、吳素玲夫妻搭配的造型手袋，錦榮、陳庭妮也齊備。

吳素玲以簡約的帽T搭黑色丹寧裙，展現My Pliage Signature帆布包的中性帥氣，同一個手袋剛好可以做為曹格的斜背包，他抱著大狗配襯，成為運動風穿搭範本。陳庭妮則是以長版帽T和顏色醒目的襪款搭配，展現亮麗的度假風；錦榮背著LONGCHAMP My Pliage Signature悠閒逛夜市，輕鬆有型。此外，田徑運動員陳傑、楊俊瀚，也展現Signature訂製包款的便捷實用。

台灣LONGCHAMP此次搶先全亞洲，獨家推出My Pliage訂製包系列，最特別之處在於袋內壓印了「LONGCHAMP x 訂製者姓名縮寫」，就像是自己和品牌推出聯名款的驚喜。LONGCHAMP My Pliage訂製服務共有2款，明星們熱愛的Signature環保帆布款以兩個字母、撞色設計為主；Club尼龍系列則是可以選圖案或語句刺繡，星球、棕櫚樹、扶桑花、巴黎鐵塔都相當可愛，刺繡則是自訂一句標語，自由發揮創意。

錦榮以夜市小吃作為背景入鏡，輕鬆選背My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
錦榮以夜市小吃作為背景入鏡，輕鬆選背My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
運動員楊俊瀚手持My Pliage Signature包款。圖／取自IG
運動員楊俊瀚手持My Pliage Signature包款。圖／取自IG
LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊小型手袋，售價10,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊小型手袋，售價10,800元。圖／LONGCHAMP提供
隋棠巧笑倩兮，手提印有專屬姓名縮寫字樣的My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
隋棠巧笑倩兮，手提印有專屬姓名縮寫字樣的My Pliage Signature訂製包。圖／取自IG
陳庭妮選擇玫瑰粉撞色My Pliage Signature字母訂製包。圖／取自IG
陳庭妮選擇玫瑰粉撞色My Pliage Signature字母訂製包。圖／取自IG
運動員陳傑搭配海軍藍My Pliage Signature包款，展現陽剛帥氣。圖／取自IG
運動員陳傑搭配海軍藍My Pliage Signature包款，展現陽剛帥氣。圖／取自IG
LONGCHAMP My Pliage Club手提包，售價6,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Club手提包，售價6,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊肩背包，售價9,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP My Pliage Signature字母摺疊肩背包，售價9,900元。圖／LONGCHAMP提供
曹格背速玲媽咪的My PliageSignature訂製包，熊抱大狗。圖／取自臉書
曹格背速玲媽咪的My PliageSignature訂製包，熊抱大狗。圖／取自臉書
吳速玲選拎墨綠色My Pliage Signature訂製包出遊穿搭照，展現優雅氣質。圖／取自IG
吳速玲選拎墨綠色My Pliage Signature訂製包出遊穿搭照，展現優雅氣質。圖／取自IG

巴黎

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