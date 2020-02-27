快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

超頂級晚宴 用13萬「輪島塗漆器」佐米其林二星美食

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
日本著名建築師隈研吾，在台灣擁有花蓮貨櫃星巴克、台中花博台開積木概念館等建築作品。 圖／ONESTORY提供
日本著名建築師隈研吾，在台灣擁有花蓮貨櫃星巴克、台中花博台開積木概念館等建築作品。 圖／ONESTORY提供

為推廣日本重要的無形文化資產「輪島塗漆器」，一場名人跨界的頂級晚宴，即將在3月展開。這是是由日本建築大師隈研吾首次打造的「輪島塗漆器餐具」，與榮獲米其林二星的台灣餐廳「祥雲龍吟」主廚稗田良平二人攜手合作，設計符合漆器特性、兼具美感與味覺的原創料理。

但，全台僅限量12組（共24人）的名額，能體驗這場美食與工藝的新食器之旅。

日本活動媒體創意公司「ONESTORY」多年致力以「藝文美食饗宴」的形式，展現日本自然元素與傳統工藝的結合。今年3月，體驗活動也將首度引進台灣。

此次將亮相的為6件為1組的輪島塗漆器，是由日本之光隈研吾大師於2019年秋天創作。隈研吾在台灣花蓮曾打造亞洲首間「貨櫃星巴克」，還有台中花博台開積木概念館等建築作品，今年更因設計東京奧運國立競技場成矚目焦點。此次隈研吾大師首度設計珍貴的輪島塗漆器組，在日本傳統工藝界引起熱烈討論，目前全球僅剩40組，售價約新台幣13萬元。

輪島塗漆器的100多道製作工序，乘載著每位日本工匠專業分工、接力打造的過程。隈研吾為了呈現精細繁複的工序與職人精神，特別濃縮出6道經典工法，製成系列餐具-木胎（kiji）、布著（nunokise）、底胎（sitaji）、中塗（nakanuri）、上塗（uwanuri）、加飾（kashoku）的器皿，隈研吾希望人們使用這套餐具時，與輪島塗漆器精緻工藝的時間軸相疊，感受工匠的職人精神，沉浸在日本工藝的饗宴中。

此外，為了讓對漆器有興趣的台灣民眾，更近距離感受漆器的華麗細緻，ONESTORY這次更邀請了榮獲米其林二星的台灣人氣餐廳「祥雲龍吟」主廚稗田良平，為這組漆器餐具特製原創料理，並在台首次舉辦「獨一無二的輪島漆器晚宴」。

稗田良平表示，為更加襯托隈研吾大師的漆器作品，實地造訪輪島塗的起源地輪島市，以輪島珍貴食材為首，搭配台日當季食材，希望讓顧客經歷一場味蕾與鑑賞的饗宴，品嚐輪島塗漆器所乘載的日本工藝精神。

頂級晚宴預計於3月13日、14日、20日、21日登場，一天僅限定3組（2人/組）顧客，於包廂內體驗尊榮的輪島塗漆器與佳餚盛典。

輪島塗漆器餐具。 圖／ONESTORY提供
輪島塗漆器餐具。 圖／ONESTORY提供
ONESTORY舉辦獨一無二的輪島漆器晚宴，希望透過符合漆器特性、兼具美感與味覺的原創料理呈現漆器之美。 圖／ONESTORY提供
ONESTORY舉辦獨一無二的輪島漆器晚宴，希望透過符合漆器特性、兼具美感與味覺的原創料理呈現漆器之美。 圖／ONESTORY提供

餐具 文化資產

延伸閱讀

日本／奥日光三名瀑——龍頭瀑布

日本網友用護照套變出紅色富士山 還有浮世繪名畫版

日媒：日本麥當勞拒讓員工戴口罩 因為見不到笑容

王毅與日本外相通話：有必要加強溝通協調疫情

相關新聞

名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamies Italian」義大利餐廳，今(2/27)對員工宣布...

跟上長榮！華航將測試異地辦公 空服也可戴眼鏡

因應新冠肺炎疫情發展快速，國籍航空近日陸續祭出因應作為。華航客艙組員從昨天開始，可於執行勤務時配戴平光眼鏡，華航也準備測...

U值媒／日本奥日光三名 龍頭瀑布 去過沒？

龍頭瀑布位於戰場原南邊，貫穿南北的湯川，由台地邊緣的長陡坡傾瀉而下，注入中禪寺湖。在國立公園範圍內，與北邊的湯滝，中禪寺湖東邊的華嚴瀑布，並稱「奥日光三名瀑」。

隋棠穿紅裙也太好看 錦榮拎同款LONGCHAMP去迺夜市

近期LONGCHAMP My Pliage系列推出多款訂製服務，隋棠以Signature帆布款搭配紅色鉛筆裙、荷葉邊白色...

U值媒／古羅馬貴族專屬療養勝地在這

離開孔亞駛往三六五公里距離外的帕穆卡麗，來到棉花堡住宿的飯店天色已晚，棉花堡，顧名思義，棉花一樣又白軟的城堡，在月色中那片神奇的棉花堡 出現在駛往飯店途中，遠處山間有一大片雪白雪白的山頭有如棉絮玉石一般，導遊說那就是棉花堡了，喔～曾經無數次的在旅遊雜誌上看到的棉花堡終於要見面了，住宿的Pamthermal Hotel距離棉花堡不遠，飯店設有室內外的溫泉浴，吃完了晚餐早早的回房休息，棉花堡就在附近，但也只有明天一早進入，始能識得其廬山真面目。

Blue Monday再見！西雅圖咖啡每周一「飲品買一送一」

西雅圖極品咖啡23周年慶，3/2起門市多重飲品餐點優惠，包括3/2(一)至3/30 (一)期間，每周一11:00~20:...

台灣之星「229特別企劃」 限時抽229元不限速吃到飽

兩年前參與電信499之亂的用戶，今年即將要面臨合約到期，台灣之星搶先一步推出網路門市限定「229特別企劃」單辦門號優惠，...

「抗疫時代」必備這一咖 Samsonite RED打造抑菌後背包

Samsonite RED再推抑菌系列後背包，在新冠肺炎肆虐時，格外引起消費者注目。今年是品牌創立的10周年，因此特別打...

新冠疫情全球升溫 估汽油下周降0.4元

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的其他工業國家升溫，病例數量不斷新增，再次影響油價，預估下周汽、柴油零售價...

CHAUMET歡慶240周年總店重生 珍藏限定版吊墜戒指

曾為法國皇室打造無數傳奇珠寶的CHAUMET，悠久的歷史至今已240年，並於1812年遷入巴黎凡登廣場（Place Ve...

廖鴻基 航向海洋 與鯨豚交朋友

海洋占地表70%以上，無數的生命在看似謐靜的一片藍之下發生。海洋生物學家和探險家愛瑪．甘普（Emma Camp）正在搶救海底美景珊瑚，台灣則有海洋文學作家廖鴻基試著帶領人們走向海洋，與鯨豚交朋友。

用餐送「鮭魚加州卷」！YKNK、鉄火牛排3月3日插旗小碧潭

燒肉餐廳「樂軒」宣佈，旗下的「YKNK club」以及「鉄火牛排」，將進駐京站小碧潭，並且於3月3日開始試營運。為慶祝開...

熱門新聞

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

全聯將開賣台糖75%防疫酒精 酒精擦隨身包也追加補貨了

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

低調賺大錢？網點名「3大行業」：出門開BMW

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

產線增20多條 全台口罩日產600萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。