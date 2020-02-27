超頂級晚宴 用13萬「輪島塗漆器」佐米其林二星美食

為推廣日本重要的無形文化資產「輪島塗漆器」，一場名人跨界的頂級晚宴，即將在3月展開。這是是由日本建築大師隈研吾首次打造的「輪島塗漆器餐具」，與榮獲米其林二星的台灣餐廳「祥雲龍吟」主廚稗田良平二人攜手合作，設計符合漆器特性、兼具美感與味覺的原創料理。

但，全台僅限量12組（共24人）的名額，能體驗這場美食與工藝的新食器之旅。

日本活動媒體創意公司「ONESTORY」多年致力以「藝文美食饗宴」的形式，展現日本自然元素與傳統工藝的結合。今年3月，體驗活動也將首度引進台灣。

此次將亮相的為6件為1組的輪島塗漆器，是由日本之光隈研吾大師於2019年秋天創作。隈研吾在台灣花蓮曾打造亞洲首間「貨櫃星巴克」，還有台中花博台開積木概念館等建築作品，今年更因設計東京奧運國立競技場成矚目焦點。此次隈研吾大師首度設計珍貴的輪島塗漆器組，在日本傳統工藝界引起熱烈討論，目前全球僅剩40組，售價約新台幣13萬元。

輪島塗漆器的100多道製作工序，乘載著每位日本工匠專業分工、接力打造的過程。隈研吾為了呈現精細繁複的工序與職人精神，特別濃縮出6道經典工法，製成系列餐具-木胎（kiji）、布著（nunokise）、底胎（sitaji）、中塗（nakanuri）、上塗（uwanuri）、加飾（kashoku）的器皿，隈研吾希望人們使用這套餐具時，與輪島塗漆器精緻工藝的時間軸相疊，感受工匠的職人精神，沉浸在日本工藝的饗宴中。

此外，為了讓對漆器有興趣的台灣民眾，更近距離感受漆器的華麗細緻，ONESTORY這次更邀請了榮獲米其林二星的台灣人氣餐廳「祥雲龍吟」主廚稗田良平，為這組漆器餐具特製原創料理，並在台首次舉辦「獨一無二的輪島漆器晚宴」。

稗田良平表示，為更加襯托隈研吾大師的漆器作品，實地造訪輪島塗的起源地輪島市，以輪島珍貴食材為首，搭配台日當季食材，希望讓顧客經歷一場味蕾與鑑賞的饗宴，品嚐輪島塗漆器所乘載的日本工藝精神。