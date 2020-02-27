名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)創立的「Jamies Italian」義大利餐廳，今(2/27)對員工宣布，因應目前持續不明朗的經濟環境，「Jamies Italian」將於2月底關閉台灣和香港的所有分店。

台灣唯一的一家店、台北信義區新光A11館3樓的「Jamies Italian」餐廳今日熄燈。記者去電，員工表示，台灣、香港同步熄燈，是總公司的決策，雖然最後一天才知道，很不捨，但也將以「慶祝」的心情度過這最後一天。

Jamies Italian台灣店剛剛才宣布，就有不少粉絲紛紛去電訂位，員工私下透露，今天最後一天將有「特別折扣」，用餐可享5折，電話已經爆量。

英國名廚Jamie Oliver旗下的餐廳集團，去年5月集團宣告破產，集團旗下所擁有的25間餐廳中，有22間結業，當時估計超過1,000名員工受到事件影響。關閉閉業務後，位於香港和台北的「Jamies Italian」和「Jamies Deli」兩品牌餐廳均經歷了各種不同挑戰。

據了解，香港的「Jamies Italian」兩家分店分別位於以遊客為主的銅鑼灣和尖沙咀區，去年下半年遊行示威活動期間受到極大影響，營業額大幅下滑。今年再度面臨新冠肺炎（COVID-19）的考驗，台灣、香港遊客量暴跌，民眾也減少外出用餐，難敵疫情，因此決定香港及台灣3家餐廳同步於2月底結束營業，台灣店至今日截止，香港兩分店則在明天結束。

Jamie Oliver在美食圈有超高人氣，早年於BBC節目《大城小廚》（The Naked Chef) 走紅，他擅長教做簡單的菜餚，好看好吃且易上手；也推廣有機健康飲食，粉絲無數，成為當代的英國名廚。從名廚轉身成為經營者，他在集團倒閉時曾說，「自己不是個生意人」，並犯了某些錯誤，「我開了很多家大餐廳，但我認為人們喜歡中小型的餐廳。」