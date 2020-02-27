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跟上長榮！華航將測試異地辦公 空服也可戴眼鏡
因應新冠肺炎疫情發展快速，國籍航空近日陸續祭出因應作為。華航客艙組員從昨天開始，可於執行勤務時配戴平光眼鏡，華航也準備測試分組異地辦公。
華航說，因應新型冠狀病毒疫情，為加強防範和保護機組員，除全航線戴口罩執行勤務及收餐時戴手套，昨天起針對兩岸、香港及韓國航線等旅遊疫情第三級警告區，客艙組員可於執行勤務時配戴平光眼鏡。並將配合中央流行疫情指揮中心公告，及時依疫情發展調整相關防疫作為。
長榮航空則是已於1月31日起，空服員可以戴平光眼鏡服勤，加強對身體的防護。
至於分組異地辦公，據了解，華航預計下周起測試。對此華航僅證實有在準備跟規畫，但具體時程無法確定，因為各自單位都有不同的狀況，會有這樣的安排目的就是確保營運正常。
至於長榮，目前已先啟動中國、香港、澳門、新加坡、日本、南韓等地多數辦公室分組異地辦公、居家辦公，另外國內也已擬定相關應變計畫，將視疫情狀況和變化決定是否啟動。
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