跟上長榮！華航將測試異地辦公 空服也可戴眼鏡

因應新冠肺炎疫情發展快速，國籍航空近日陸續祭出因應作為。華航客艙組員從昨天開始，可於執行勤務時配戴平光眼鏡，華航也準備測試分組異地辦公。

華航說，因應新型冠狀病毒疫情，為加強防範和保護機組員，除全航線戴口罩執行勤務及收餐時戴手套，昨天起針對兩岸、香港及韓國航線等旅遊疫情第三級警告區，客艙組員可於執行勤務時配戴平光眼鏡。並將配合中央流行疫情指揮中心公告，及時依疫情發展調整相關防疫作為。

長榮航空則是已於1月31日起，空服員可以戴平光眼鏡服勤，加強對身體的防護。

至於分組異地辦公，據了解，華航預計下周起測試。對此華航僅證實有在準備跟規畫，但具體時程無法確定，因為各自單位都有不同的狀況，會有這樣的安排目的就是確保營運正常。

至於長榮，目前已先啟動中國、香港、澳門、新加坡、日本、南韓等地多數辦公室分組異地辦公、居家辦公，另外國內也已擬定相關應變計畫，將視疫情狀況和變化決定是否啟動。