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台灣之星「229特別企劃」 限時抽229元不限速吃到飽

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
即日起至2月29日止，台灣之星於網路門市推出限定月租229元不限速上網吃到飽。圖／台灣之星提供
即日起至2月29日止，台灣之星於網路門市推出限定月租229元不限速上網吃到飽。圖／台灣之星提供

兩年前參與電信499之亂的用戶，今年即將要面臨合約到期，台灣之星搶先一步推出網路門市限定「229特別企劃」單辦門號優惠，即日起至2月29日，凡至台灣之星網路門市登入證號，就有機會抽中「229特別企劃」申辦資格，限時月租只要229元，且綁約僅24個月，可享綁約期間不限速上網吃到飽，網內語音不用錢，而且網外+市話免費送200分鐘，勁速飆網、語音暢聊一次滿足，現在申辦再享優先升級5G體驗！

緊接著整個三月限定，台灣之星也推出799元／999元兩種資費方案，讓用戶可以用門號任意搭配人氣手機、熱門家電或是生活用品0元帶回家，且直接加碼再送家樂福5,000元禮券，以及終身不限速上網吃到飽，一次補齊生活必需品。

另外針對即將開學的各大專院校學生們，台灣之星特別推出U25學生限定加碼送開學禮，即日起凡符合「U25學生」資格，新申辦/攜碼4G勁速資費方案，可依個人需求選擇搭配手機或商品。網路門市限定，申辦iPhone指定方案直接送第二代AirPods；實體及網路門市申辦人氣Android新機送INTOPIC石墨烯真無線藍牙耳機，搭配以上指定資費，最高可享終身上網吃到飽，網內免費、網外+市話贈送900分鐘。另外，也可選擇單門號優惠，每月月租只要299元，可享網速最高500Mbps極速上網吃到飽，網內免費、網外+市話贈送299分鐘。

吃到飽 禮券 家樂福

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