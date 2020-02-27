「抗疫時代」必備這一咖 Samsonite RED打造抑菌後背包

Samsonite RED再推抑菌系列後背包，在新冠肺炎肆虐時，格外引起消費者注目。今年是品牌創立的10周年，因此特別打造了紀念系列包款MIRRE，除了延續過往潮流風格，更備有能有效抑菌的口袋隔層設計，成為日常穿搭不可少的配件。

為了慶祝十週年紀念而生的Samsonite RED MIRRE系列袋包，全系列包含後背包、斜肩包和單肩包，適合學生與上班族群，以輕盈與防潑水材質製成。有著優秀的收納機能，和舒適的細膩設計，符合人體工學的減壓寬肩帶，能平均分散包包的重量，使用起來較無負擔。另外像是新款的AREE與GOEUN輕量筆電後背包，就特別以奶茶與馬卡龍色系呈現，符合女性的搭配需求，但仍強調豐富的收納空間，就連筆電、A4資料、平板電腦都能輕鬆裝下。

Samsonite RED AREE後背包5,280元。圖／Samsonite提供

不僅如此，有鑑於現代人對衛生與健康的訴求，Samsonite RED從兩年前就開始推出採用經ISO 20743:2013認證的紡織布料，製成能具有抑菌率可達99.9%的拉鍊口袋包款。今年的MIRRE系列袋包也運用了相關的設計，能有效抑止細菌快速繁衍，特別是在抗疫非常時期，人人口罩不離身，這時可以將乾淨的口罩放入抑菌收納夾層，與其他隨身物品隔離，為健康做把關。

Samsonite RED MIRRE系列後背包5,980元。圖／Samsonite提供

Samsonite RED AREE後背包5,280元。圖／Samsonite提供