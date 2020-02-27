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法語音樂劇巨星組美聲男團「Les 3G 三面情人」 豐富經歷演出保證精彩！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
美聲男團 「Les 3G 」左起尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)、達米安‧薩格 (Damien Sargue)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)，4月11日在台熱烈開唱。 圖/聯合數位文創
美聲男團 「Les 3G 」左起尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)、達米安‧薩格 (Damien Sargue)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)，4月11日在台熱烈開唱。 圖/聯合數位文創

由法語音樂劇「羅密歐與茱麗葉」最經典巨星卡司達米安．薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)組成的美聲男團「Les 3G 三面情人」，將於今年4月以台灣作為全球巡迴首站華麗開唱！從經典音樂劇到奧斯卡得獎電影，準備將帶給台灣聽眾一場與眾不同的音樂饗宴。

這次的演出並不是他們首次合體來台，早在2018年在台灣演出的「羅密歐與茱麗葉」音樂劇，他們就已各自擔當劇中的重要角色。有「初代羅密歐」稱號的達米安．薩格，於2001年「羅密歐與茱麗葉」首演便一鳴驚人，隨後飾演羅密歐一角長達十年之久，「第一羅密歐」當之無愧。尼可拉斯．特寇尼以「羅密歐與茱麗葉」鐵豹一角打響名號。曾在「與森林共舞」中飾演老虎Shere Khan、法語版音樂劇「貓」演出，演出絕色經歷簡直可以稱作「萬獸之王」。史蒂芬．梅鐸，同樣發跡於「羅密歐與茱麗葉」，當時扮演王子一角。參與不同知名音樂劇外，史蒂芬同時是一位聲樂教練，從法語音樂劇到百老匯音樂劇的演出，幕前演出到幕後製作訓練指導，是跨領域的演藝鬼才。

法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G三面情人」由聯合數位文創主辦，4月11日至4月12日於台北國父紀念館演出兩場。即日起至2月29日購票享最低85折優惠。凡購買VIP區情人套票即贈獨家限量情人票夾一只。更多詳情優惠訊息請上udn售票網；客服專線 (02)7721-6958 #2 (每日09:00-18:00)。

音樂劇 梅鐸 紀念館

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