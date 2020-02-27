CHAUMET歡慶240周年總店重生 珍藏限定版吊墜戒指

曾為法國皇室打造無數傳奇珠寶的CHAUMET，悠久的歷史至今已240年，並於1812年遷入巴黎凡登廣場（Place Vendôme），最終落址12號。為歡慶240周年，總店於一年前開始進行修繕、重新出發。新風貌將品牌歷史寫入裝潢細節，並在被列為歷史古蹟的Grand Salons大沙龍其中展廳舉辦「The Mémoires, 12 narratives exhibition」的短期展覽，透過12件代表作闡述品牌豐富的歷史。CHUAMET也推出深具紀念意義的Trésors D’Ailleurs（他方瑰寶）限量高級珠寶戒指系列、以及Légende Medallions吊墜系列，與珠寶愛好者一起珍藏這個特別的時刻。

CHAUMET總店3層的全新風貌，以雪花石和象徵品牌的皇家藍色為基調，在核桃木、雪花石及飾藝牆壁上以麥穗裝飾，氛圍猶如私人宅邸。一樓展廳展示著Joséphine、Liens及Jardins等三大系列作品。順著螺旋梯上到二樓修繕後的Grand Salons大沙龍，其中被列為古蹟的蕭邦展廳（Salon Chopin）是必訪之處。蕭邦展廳於1779年由備受路易十六及瑪麗安東妮皇后稱讚的建築師François- Joseph Bélanger設計規劃整體空間、藝術家Lagrenée le Jeune負責創作壁畫，而盧梭兄弟（Rousseau brothers）創作雕塑。1849年浪漫樂派的蕭邦在此譜寫了他的最後一首馬祖卡舞曲，因而得名。