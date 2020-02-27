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CHAUMET歡慶240周年總店重生 珍藏限定版吊墜戒指

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET總店陳列著數百件的鎳鐵冠冕模型的冠冕沙龍。圖／CHAUMET提供
CHAUMET總店陳列著數百件的鎳鐵冠冕模型的冠冕沙龍。圖／CHAUMET提供

曾為法國皇室打造無數傳奇珠寶的CHAUMET，悠久的歷史至今已240年，並於1812年遷入巴黎凡登廣場（Place Vendôme），最終落址12號。為歡慶240周年，總店於一年前開始進行修繕、重新出發。新風貌將品牌歷史寫入裝潢細節，並在被列為歷史古蹟的Grand Salons大沙龍其中展廳舉辦「The Mémoires, 12 narratives exhibition」的短期展覽，透過12件代表作闡述品牌豐富的歷史。CHUAMET也推出深具紀念意義的Trésors D’Ailleurs（他方瑰寶）限量高級珠寶戒指系列、以及Légende Medallions吊墜系列，與珠寶愛好者一起珍藏這個特別的時刻。

CHAUMET總店3層的全新風貌，以雪花石和象徵品牌的皇家藍色為基調，在核桃木、雪花石及飾藝牆壁上以麥穗裝飾，氛圍猶如私人宅邸。一樓展廳展示著Joséphine、Liens及Jardins等三大系列作品。順著螺旋梯上到二樓修繕後的Grand Salons大沙龍，其中被列為古蹟的蕭邦展廳（Salon Chopin）是必訪之處。蕭邦展廳於1779年由備受路易十六及瑪麗安東妮皇后稱讚的建築師François- Joseph Bélanger設計規劃整體空間、藝術家Lagrenée le Jeune負責創作壁畫，而盧梭兄弟（Rousseau brothers）創作雕塑。1849年浪漫樂派的蕭邦在此譜寫了他的最後一首馬祖卡舞曲，因而得名。

因曾為約瑟芬皇后打造婚禮珠寶，CHAUMET的婚戒特別出名，此次歡慶240週年，則選擇以16世紀時常被作為訂婚戒的Trésors D’Ailleurs房子造型戒指為主題，以世界各地的建築來詮釋這項愛情傳統。例如巴黎主題的Isadora戒指，以無色剛玉鑲嵌在牛眼窗上搭配金色漆飾的欄杆和屋頂，呈現路易十四時巴黎歌劇院的建築特色。日本主題的Sakura戒指則以兩克拉的鑽石與玫瑰金打造日式傳統建築的黑玉屋頂，展現精湛的高級珠寶工藝。另一系列雙面設計的Légende Medallions系列紀念吊墜，冠冕、百合花、蝴蝶、月桂冠…所雕飾的圖騰與選用的寶石材質，背後都有一段CHAUMET歷史與工藝可以訴說，別具收藏價值。吊墜備有12毫米與18毫米兩種尺寸可選。

Medallions Dentelle de Laurier月桂蕾絲圖騰18毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Dentelle de Laurier月桂蕾絲圖騰18毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Feuille de Laurier月桂葉圖騰18毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌祖母綠，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Feuille de Laurier月桂葉圖騰18毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌祖母綠，售價未定。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列巴黎主題Oriane 18K黃金戒指鑲嵌2.01克拉主鑽、1.35克拉和1.25克拉凸圓形切割祖母綠、水晶、鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列巴黎主題Oriane 18K黃金戒指鑲嵌2.01克拉主鑽、1.35克拉和1.25克拉凸圓形切割祖母綠、水晶、鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Diadème冠冕圖騰12毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌青金石與藍寶石 ，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Diadème冠冕圖騰12毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌青金石與藍寶石 ，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Lys百合花圖騰12毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌孔雀石與鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Medallions Lys百合花圖騰12毫米吊墜，18K玫瑰金鑲嵌孔雀石與鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET總店被列作歷史古蹟的蕭邦展廳完成修復。圖／CHAUMET提供
CHAUMET總店被列作歷史古蹟的蕭邦展廳完成修復。圖／CHAUMET提供
位於巴黎凡登廣場12號的CHAUMET總店經過一年修繕，將於2020年2月29日重新開幕。圖／CHAUMET提供
位於巴黎凡登廣場12號的CHAUMET總店經過一年修繕，將於2020年2月29日重新開幕。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列日本主題Sakura 18K玫瑰金與黑玉戒指，鑲嵌2.08克拉D VVS1級明亮式切割主鑽，售價未定。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列日本主題Sakura 18K玫瑰金與黑玉戒指，鑲嵌2.08克拉D VVS1級明亮式切割主鑽，售價未定。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列中國主題Qianlong 18K 黃金戒指，鑲嵌7.20克拉橢圓形切割綠色碧璽與鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供
Trésors D’Ailleurs系列中國主題Qianlong 18K 黃金戒指，鑲嵌7.20克拉橢圓形切割綠色碧璽與鑽石，售價未定。圖／CHAUMET提供

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