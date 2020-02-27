新冠疫情全球升溫 估汽油下周降0.4元
新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的其他工業國家升溫，病例數量不斷新增，再次影響油價，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4、0.5元。
本周汽油暌違5周後漲價，不過，專家表示，近一周內，在中國境外如日本、南韓與義大利等工業國家的新冠肺炎確診病例激增，引發市場隱憂，國際油價一度跌到一年多以來最低點。
依據中油公式，累算至2月26日的7D3B周均價為54.36美元，較上周56.91下跌2.55美元。新台幣兌美元匯率30.419較上周30.198貶值0.221元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4、0.5元。
以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.6元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.8元。
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