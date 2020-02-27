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平價精品咖啡來勢洶洶 丹堤迎「麵」對決推出炒泡麵

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
三星蔥油炒泡麵。 圖／丹堤咖啡提供
三星蔥油炒泡麵。 圖／丹堤咖啡提供

受到平價精品咖啡影響，近年來老字號連鎖咖啡店經營不易，加速新品推出速度，丹堤咖啡也將迎「麵」對決，自3月1日起推出炒泡麵系列新品，包括：來自台灣宜蘭三星鄉的三星蔥油炒泡麵，及具四川風味麻辣入魂的椒麻辣雞炒泡麵。

春天腳步慢慢近了，在春冬交接之際，來碗麻辣鹹香或是道地口味的國民小吃炒泡麵，既可口又暖心。根據報導，炒泡麵為台灣、香港、福建以及新馬、印尼、南韓等地的平民食品，廣受一般消費者的喜愛。

丹堤咖啡即將新上市的炒泡麵，共有「三星蔥油炒泡麵」和「椒麻辣雞炒泡麵」二款。其中，「三星蔥油炒泡麵」Q彈麵體搭配去骨雞腿肉，淋上取自宜蘭三星鄉當地三星蔥醬調味，每口滋味細緻鮮甜，舌尖留香。「椒麻辣雞炒泡麵」

則以去骨雞腿肉淋上四川風味椒麻醬汁，絲麻入口，辣魂帶勁，搭配小黃瓜清爽不膩。

丹堤咖啡表示，新推出的二款炒泡麵原價130元，3月新品上市期間，體驗價109元，加40元還可升級為套餐，附贈60元飲品或主廚濃湯。

椒麻辣雞炒泡麵。 圖／丹堤咖啡提供
椒麻辣雞炒泡麵。 圖／丹堤咖啡提供

泡麵 咖啡 福建

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