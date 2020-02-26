用餐送「鮭魚加州卷」！YKNK、鉄火牛排3／3插旗小碧潭
燒肉餐廳「樂軒」宣佈，旗下的「YKNK club」以及「鉄火牛排」，將進駐京站小碧潭，並且於3月3日開始試營運。為慶祝開幕，也將會推出「用餐送鮭魚加州卷」的優惠活動。
主打時尚風格的「YKNK club」，自去年12月底在遠百A13開設首間門市，店內提供了11個部位、切法的肉品選擇，還有5種特製醬汁，店內甚至還有特殊打造的「KTV包廂」，讓民眾可以一邊吃燒肉同時歡唱。至於「鉄火牛排」則是以傳統台式牛排型態為基礎，結合進口肉品與無限供應的和牛滷肉飯等附餐，打造出價格親民的牛排餐點，目前在台北、新竹、台中、高雄等地均有分店。
即將開幕YKNK club及鉄火牛排，座落於京站小碧潭的「森林．食光」，自3月3日同步試營運，3月6日正式開幕。3月6日至3月8日期間，均推出用餐優惠。YKNK club凡來店優惠，即贈送鮭魚加州卷的兌換券，可供下次使用；鉄火牛排凡4人同行用餐，現場即可招待鮭魚加州卷（價值380元）
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