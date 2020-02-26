用餐送「鮭魚加州卷」！YKNK、鉄火牛排3／3插旗小碧潭

燒肉餐廳「樂軒」宣佈，旗下的「YKNK club」以及「鉄火牛排」，將進駐京站小碧潭，並且於3月3日開始試營運。為慶祝開幕，也將會推出「用餐送鮭魚加州卷」的優惠活動。

主打時尚風格的「YKNK club」，自去年12月底在遠百A13開設首間門市，店內提供了11個部位、切法的肉品選擇，還有5種特製醬汁，店內甚至還有特殊打造的「KTV包廂」，讓民眾可以一邊吃燒肉同時歡唱。至於「鉄火牛排」則是以傳統台式牛排型態為基礎，結合進口肉品與無限供應的和牛滷肉飯等附餐，打造出價格親民的牛排餐點，目前在台北、新竹、台中、高雄等地均有分店。