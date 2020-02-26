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搖擦拍3步養出牛奶肌！契爾氏雙層牛奶活膚露保濕超強
近年南韓掀起一股「牛奶淨膚」的保養風潮，透過科技的萃取，牛奶成為相對溫和的保養品，具有淨膚效果，還能促進肌膚代謝老廢角質，更為平滑如同牛奶肌，還能讓後續保養快速吸收。來自紐約的保養品牌Kiehl’s契爾氏，將「牛奶淨膚」打造成一瓶高機能化妝水，具有兩層設計，包含高濃縮保濕精華、溫和淨膚科技，只要3步驟，就能成為每日保養的第一步驟。
Kiehl’s契爾氏的牛奶淨膚濃縮活膚露，就是一瓶化妝水，就如同牛奶般，為肌膚帶來溫和調理，最特別是雙層設計，上層是23%高濃縮保濕精華，內含杏仁精華萃取，質地如同牛奶一般，搭配植萃精油，為肌膚提供充分保濕，改善換季帶來的乾燥、皮膚不適問題。下層是角質更新配方的溫和淨膚科技，能加速代謝老廢角質。
使用前，先搖一搖加入在化妝棉上，再擦在臉上，最後輕輕拍打，加速吸收，肌膚可以加強保濕，晚間使用時，可以讓後續保養更快速吸收，化妝前使用，因為皮膚加強保濕，上妝後也更為持妝，不用擔心卡粉等問題。
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