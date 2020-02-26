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Levi's、Dickies春夏新品助攻！塑造街頭耀眼穿搭
穿得有個人特色才是王道！Levi's最懂得箇中訣竅，這一季不做拿手的牛仔褲，而是推出全新褲款，讓消費者更能全面混搭各種單品。更不要說Dickies為了要抓住他人目光，巧妙的使用反光面料，融入美式工裝的輪廓，點綴在夾克、褲款等服飾，塑造出視覺亮點。
Levi's在開春時準備的XX Chino系列褲款，重點在於利用透氣舒適的高彈性Wonderknit面料製成，並採用修身的錐形窄管剪裁。延續經典牛仔褲的五袋口設計，改為斜口袋設計，同時在右側口袋內加上隱形拉鍊防盜口袋，增加實用機能。不只如此，還提供了包括黑、卡其、橄欖綠和鮭魚粉的配色選擇。另外，除了四款錐形褲之外，因應之後到來的夏季，Levi's還推出了兩款別具設計的 Chino褲型，一款是可自由拆卸的兩截式工裝褲，在膝蓋處的拉鍊設計讓人短時間內能從俐落軍裝長褲化身短褲。
總是有著硬派與堅毅的帥氣形象的Dickies，本季則從經典單品出發，利用昔日主要作為安全與實用功能的反光面料，裝飾在上衣和褲款各處細節，打造全新的Be Seen Reflective反光面料系列。以螢光帶、反光印花元素為設計重點，圖案選取靈感則來自工業包裝上的標示、數字等，將工裝的硬派和機能性，透過教練外套、斜紋長褲、撞色上衣等街頭服飾呈現。
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