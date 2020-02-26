2020佳士得鐘表網上首拍 浪琴追針懷表有來歷

佳士得（Christie’s）2020年第一個網上鐘表拍賣「網上鐘表：新的十年」（Watches Online: A New Decade of Time）即日起至3月10日止在官網登場競標，共有逾200件當代與骨董鐘表上拍，估價在1000-8萬美元（約台幣3至240萬）之間。除了領拍的勞力士迪通拿與朗格LANGE 1粉紅金陀飛輪，這次還有一對別具特色的浪琴追針計時碼表。

這對浪琴追針計時碼表懷表，編號7411和編號8350，曾經為法國自行車賽史上重要人物Jean Pitallier所擁有。他曾為法國單車協會會長（French Cycling Federation），並在70年代擔任環法自行車賽（Le Tour de France）裁判，這兩枚追針計時懷表就是在石英時計興起之前他用來為比賽計時的碼表，經瑞士紐沙特（Neuchâtel）天文台認證。所搭載的Cal.262機芯是當時相當好評的計時機芯，備有恆定動力系統。除了懷表本身，拍品還附上環法賽相關歷史文件。