快訊

阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FENDI童裝和新生兒系列可愛炸了 還有網紅最愛嬰兒車

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
新生兒Mini me（Baby）系列以手工繪製的全新泰迪熊圖案為主。圖／FENDI提供
新生兒Mini me（Baby）系列以手工繪製的全新泰迪熊圖案為主。圖／FENDI提供

不只大人需要奢華衣裝，FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌，搭配可愛的熊布偶，拍出超可愛的形象廣告。滿版FF logo的嬰兒車則是網紅最愛，包括凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni都曾在IG上曬照片，遛小孩也遛時髦。

童裝系列承襲品牌的精緻工藝，也將卡爾拉格斐設計的Karligraphy FF logo書寫體運用其上，讓親子可以搭出呼應的造型；男童的雙面穿夾克、鈕扣運動褲，都裝飾了FF logo或FENDI Stamp圖樣，Mon Trésor水桶包、男孩腰包則是可愛的單品。女童裝部分則是以春夏浪漫花卉印花、荷葉邊設計，晚裝禮服為亞麻和烏干紗材質製成，浪漫輕盈，娃娃粉、珊瑚紅及洛可可粉都是公主風配色。

新生兒Mini me（Baby）系列以手工繪製的全新泰迪熊圖案為主，包括淺色服裝、毯子和配件等，本季加入新款睡衣，正面印有Born FFirst和FFabulous Second的字樣，以雙胞胎的概念打造，並融入FF logo設計，除了淡藍、白色系之外，也有品牌的經典棕色，印花也呼應了奢華的嬰兒車。

FENDI推出2020春夏童裝系列。圖／FENDI提供
FENDI推出2020春夏童裝系列。圖／FENDI提供
FENDI嬰兒車，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI嬰兒車，價格店洽。圖／FENDI提供
以FF logo設計的新生兒Mini me系列散發奢華氛圍。圖／FENDI提供
以FF logo設計的新生兒Mini me系列散發奢華氛圍。圖／FENDI提供
FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌。圖／FENDI提供
FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌。圖／FENDI提供
男童鞋以優雅的深藍色設計。圖／FENDI提供
男童鞋以優雅的深藍色設計。圖／FENDI提供
FENDI Mini me系列以清爽淡藍、白色系為主。圖／FENDI提供
FENDI Mini me系列以清爽淡藍、白色系為主。圖／FENDI提供
凱莉珍娜是FENDI嬰兒車愛用者。圖／取自IG
凱莉珍娜是FENDI嬰兒車愛用者。圖／取自IG
粉紅色Colibri芭蕾舞平底女童鞋
粉紅色Colibri芭蕾舞平底女童鞋
Chiara Ferragni在IG上曬FENDI嬰兒車。圖／取自IG
Chiara Ferragni在IG上曬FENDI嬰兒車。圖／取自IG

嬰兒 品牌

延伸閱讀

情趣癖好全曝光 婁峻碩認愛D奶網紅

「大集合」驚見知名網紅！平溪巧遇...秒加入錄影

韓藝瑟機場時尚顯氣質 FENDI網紗外套配白皙長腿好美

手掌大甲蟲當媽媽生日禮？FENDI家族太猛了

相關新聞

品味遇上咖啡香 ORIS爵士限量腕表 陳語安美型示範

無懼景氣影響，瑞士腕表品牌ORIS於遠百信義A13的 Watch & Coffee複合式專賣店，今日正式開幕。現場除展出...

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

228三天連假即將來臨，全聯福利中心為消費者準備好一系列優惠活動，不論是開車出遊需要應援的現煮咖啡，還是適合與三五好友分...

忠孝SOGO超市會員獨享4折起 新光三越好好集網購上線

鞏固會員與發展電商，是目前百貨業再創成長動能的兩大重點發展項目。SOGO百貨去年針對自營超市「Fresh Mart」成立...

Levi's、Dickies春夏新品助攻！塑造街頭耀眼穿搭

穿得有個人特色才是王道！Levi's最懂得箇中訣竅，這一季不做拿手的牛仔褲，而是推出全新褲款，讓消費者更能全面混搭各種單...

2020佳士得鐘表網上首拍 浪琴追針懷表有來歷

佳士得（Christie’s）2020年第一個網上鐘表拍賣「網上鐘表：新的十年」（Watches Online: A N...

FENDI童裝和新生兒系列可愛炸了 還有網紅最愛嬰兒車

不只大人需要奢華衣裝，FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌，搭...

地方女孩有福 蘇格蘭供免費生理產品

讓女生有更好的生活品質！由於英國有近2成以上的青春期女性生理期無力購買生理產品，英國要求全國學校免費提供衛教產品。蘇格蘭則率先宣布，蘇格蘭政府會在全區提供免費的生理產品供民眾取用，讓女性生理期可以安心

緊抓消費女力！Yahoo奇摩、蝦皮購物「精品、美妝限時下殺」

女性消費力不論在實體或虛擬通路都是主流，除了要負責幫忙採買家庭用品之外，願意花錢犒賞自己的女性也愈來愈多，帶動精品、美妝...

做好皮膚亮白，素顏也發亮！資生堂淡斑精華女神專用

最近太陽越來越大，得要為皮膚的白皙提前做準備。透亮白的肌膚，美力時代來臨，針對紫外線及長期忙碌工作的女性們，膚色不均、暗...

女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁

曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往...

巴黎時裝周／卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯超美　現身標語滿天的DIOR大秀

每季大秀都像是場裝置藝術，DIOR 2020秋冬發表在電子看板的場景之下顯得新潮，女裝創意總監Maria Grazia ...

U值媒／四月秋意濃 仙境般的島嶼在這！

人間四月天，在北半球正是大地復甦春暖花開的季節，而在南半球則進入秋風瑟瑟黃葉翩翩的時序。紐西蘭的秋天從3月下旬樹葉漸漸轉黃，一直持續到5月，落葉喬木在時序更迭之際紛紛褪下一身的清新夏綠，換上淺黃、金黃、橘紅、赭紅甚至紫色的濃艷秋裝，不同樹種展現出不同層次的色彩，並且隨著一日當中的光影變化演繹出無窮的紅橙黃綠組合，這就是紐西蘭的秋天。山巔水湄、大街小巷…眾色喧嘩的大地絲毫不顯蕭瑟冷清，枝頭黃葉翩翩，滿地落英繽紛，璀璨的秋色鋪陳出濃濃的詩意，置身其間不禁令人醺然欲醉！

熱門新聞

全聯「高CP值防疫聖品」架上超滿！她爽抱3包回家：省事好用

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

每周進貨一次！全家便利商店2月26日起開賣「台酒75%防疫酒精」

228連假天氣 吳德榮：高溫上看30度各地晴朗穩定

有夠狂！台東婦人衛生護墊充當口罩防疫 店員開眼界

全聯將開賣台糖75%防疫酒精 酒精擦隨身包也追加補貨了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。