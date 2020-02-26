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FENDI童裝和新生兒系列可愛炸了 還有網紅最愛嬰兒車
不只大人需要奢華衣裝，FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌，搭配可愛的熊布偶，拍出超可愛的形象廣告。滿版FF logo的嬰兒車則是網紅最愛，包括凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni都曾在IG上曬照片，遛小孩也遛時髦。
童裝系列承襲品牌的精緻工藝，也將卡爾拉格斐設計的Karligraphy FF logo書寫體運用其上，讓親子可以搭出呼應的造型；男童的雙面穿夾克、鈕扣運動褲，都裝飾了FF logo或FENDI Stamp圖樣，Mon Trésor水桶包、男孩腰包則是可愛的單品。女童裝部分則是以春夏浪漫花卉印花、荷葉邊設計，晚裝禮服為亞麻和烏干紗材質製成，浪漫輕盈，娃娃粉、珊瑚紅及洛可可粉都是公主風配色。
新生兒Mini me（Baby）系列以手工繪製的全新泰迪熊圖案為主，包括淺色服裝、毯子和配件等，本季加入新款睡衣，正面印有Born FFirst和FFabulous Second的字樣，以雙胞胎的概念打造，並融入FF logo設計，除了淡藍、白色系之外，也有品牌的經典棕色，印花也呼應了奢華的嬰兒車。
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