FENDI童裝和新生兒系列可愛炸了 還有網紅最愛嬰兒車

不只大人需要奢華衣裝，FENDI延續2020春夏系列的設計，將童裝與Mini me的Baby限定系列打造出華麗的風貌，搭配可愛的熊布偶，拍出超可愛的形象廣告。滿版FF logo的嬰兒車則是網紅最愛，包括凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni都曾在IG上曬照片，遛小孩也遛時髦。

童裝系列承襲品牌的精緻工藝，也將卡爾拉格斐設計的Karligraphy FF logo書寫體運用其上，讓親子可以搭出呼應的造型；男童的雙面穿夾克、鈕扣運動褲，都裝飾了FF logo或FENDI Stamp圖樣，Mon Trésor水桶包、男孩腰包則是可愛的單品。女童裝部分則是以春夏浪漫花卉印花、荷葉邊設計，晚裝禮服為亞麻和烏干紗材質製成，浪漫輕盈，娃娃粉、珊瑚紅及洛可可粉都是公主風配色。