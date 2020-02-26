品味遇上咖啡香 ORIS爵士限量腕表 陳語安美型示範
無懼景氣影響，瑞士腕表品牌ORIS於遠百信義A13的 Watch & Coffee複合式專賣店，今日正式開幕。現場除展出2020年的部分系列新品、包含兩款音樂主題腕表與一款環保主題潛水表，並邀請到女星陳語安小露性感，配戴上Art Blakey爵士樂限量腕表，展現成熟魅力。
擁有大量網路粉絲的陳語安，曾學過鋼琴與爵士鼓、高中甚至參加過熱音社，讓她對音樂抱有一定熱情。她更自陳每次與朋友聚會總會第一個抵達，很有時間觀念。由於本次ORIS一共發表兩款音樂主題腕表，一款是以爵士名家Art Blakey為主的聯名限量腕表，另一款則是和當代爵士樂大師James Morrison合作的AoM音樂學院限量腕表，陳語安表示特別喜歡手上配戴的Art Blakey聯名款，因為其設計簡單、穩重，加上表面上的鼓爪設計，也和爵士鼓有實際關連。
ORIS台灣副總經理黃釧鋒則指出，這間Watch & Coffee複合店將是ORIS在全台灣首間的開放式型態，表款都能近距離自由欣賞，輕鬆把玩。同時專業的咖啡吧並提供小農咖啡，對目前低迷的景氣，以精品結合咖啡的複合式型態，將讓人輕鬆轉換心情，在香氣與品味間，找回樂觀積極。
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