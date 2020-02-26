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忠孝SOGO超市會員獨享4折起 新光三越好好集網購上線

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北忠孝SOGO超市2/27~3/8針對會員推出百樣商品4折起。圖／SOGO提供
台北忠孝SOGO超市2/27~3/8針對會員推出百樣商品4折起。圖／SOGO提供

鞏固會員與發展電商，是目前百貨業再創成長動能的兩大重點發展項目。SOGO百貨去年針對自營超市「Fresh Mart」成立「Fresh Club」迄今已滿1年，累計超過2萬名超市會員。為慶祝忠孝館B2超市Fresh Club滿周歲，超市推出百樣商品4折起等優惠，歡迎會員回娘家。新光三越自營品牌「好好集」首度進軍線上販售，將實體延伸至電商。

忠孝SOGO超市針對「Fresh Club」2/27至3/8舉辦「1周年特別企劃」，Fresh Club會員購物獨享3重優惠，第一重，超市百樣商品專屬優惠4折起；第二重，憑超市不限金額購物發票，扣快樂購點數30點，贈送「茄芷袋」；第三重，快樂購卡單卡扣300點，兌換300元購物金(100元超市抵用券+100元美麗購物金+100元家居購物金)。

Fresh Club會員專屬優惠，澳洲黑牛牛小排美盒原價799元，會員價399元；掛川豬里肌肉薄片300g原價250元，會員價99元；晶華冠軍牛肉麵(紅燒2入、清燉2入) 原價560元，會員價499元；UCC 117/114即溶咖啡原價270元，會員價109元。清潔抗菌類有Pix除霉靈原價180元，會員價95元；小久保倍半碳酸鈉物語多功能清潔劑(粉) 原價250元，會員價129元；Kao抑菌高效去油漬洗碗精系列每瓶原價120元，會員價75元。

受市場趨勢影響，新光三越積極發展電商。旗下品牌主打嚴選台灣在地好物的「好好集」官網正式開站，並攜手新光三越電商平台beauty STAGE美麗台擴增商城的規劃，開闢「好好集台灣好物嚴選」品牌館，搭配目前beauty STAGE美麗台全站免運費活動，另外也結合新光三越App手機購物的宅配專區上線，讓消費者即使不出門也可便利購物。櫃位則推出天然好物系列商品1+1兩件合購享9折優惠同慶。

Kao抑菌高效去油漬洗碗精系列原價每瓶120元，會員價75元。圖／SOGO提供
Kao抑菌高效去油漬洗碗精系列原價每瓶120元，會員價75元。圖／SOGO提供
UCC 117/114即溶咖啡原價每瓶270元，會員價109元。圖／SOGO提供
UCC 117/114即溶咖啡原價每瓶270元，會員價109元。圖／SOGO提供
澳洲黑牛牛小排原價每盒799元，會員價399元。圖／SOGO提供
澳洲黑牛牛小排原價每盒799元，會員價399元。圖／SOGO提供
新光三越自營品牌「好好集」加入電商平台beauty STAGE美麗台，也在新光三越App上線。圖／好好集提供
新光三越自營品牌「好好集」加入電商平台beauty STAGE美麗台，也在新光三越App上線。圖／好好集提供

電商 品牌 SOGO

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