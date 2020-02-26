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全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康
228三天連假即將來臨，全聯福利中心為消費者準備好一系列優惠活動，不論是開車出遊需要應援的現煮咖啡，還是適合與三五好友分享的哈根達斯冰淇淋，或是想趁連假宅在家追劇吃火鍋，全都有好康價，陪消費者渡過歡樂假期。另外，「PX GO！全聯線上購」於連假期間，也推出限時三天的「宅食新風尚」優惠活動，使用PX Pay購買指定商品滿800元就送800福利點。
看好三天連假商機，為滿足民眾開車出遊需要咖啡應援，全聯將自2月28日至3月1日共三天期間，於全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，推出熱飲現折10元的優惠活動，等於熱美式只要15元、熱拿鐵25元。另自即日起至3/1限定期間內，只要至全聯845家有哈根達斯冰箱的門市，購買指定商品任1件，優惠價只要199元，口味包含草莓、巧克力、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵、日式焙茶拿鐵、抹茶、夏威夷果仁、白桃覆盆子、橙香柚子、香草等，數量有限，依各店庫存售完為止。
另外，全聯也替連假想宅在家大吃火鍋的消費者準備好各式口味火鍋湯包，自即日起至3月1日期間購買指定火鍋湯底同系列，即可享買一送一優惠，包含小蒙牛、馬辣、太和殿、大阪王將等極受歡迎的熱門口味，優惠商品皆為限量，以各店販售現場貨量為準。
而「PX GO！全聯線上購」也推出限時三天的「宅食新風尚」優惠活動，自2月29日至3月2日活動期間，凡於「PX Go！全聯線上購」購買指定主題商品並使用PX Pay支付，單筆累計消費金額滿800元以上，即可獲得800福利點數回饋。自2月27日至2月29日則推出「咖啡豆陣來」主題活動，期間購買指定精品咖啡豆，使用PX Pay消費單筆滿500元送500福利點（單卡/單日贈點上限為10,000福利點數，實體門市不列入）。
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