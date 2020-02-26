緊抓消費女力！Yahoo奇摩、蝦皮購物「精品、美妝限時下殺」

女性消費力不論在實體或虛擬通路都是主流，除了要負責幫忙採買家庭用品之外，願意花錢犒賞自己的女性也愈來愈多，帶動精品、美妝保養成為網購業績成長動能最強勁的品類。迎接國際婦女節，Yahoo奇摩購物中心推出「38寵愛女神節」下殺38折起，Yahoo奇摩超級商城「38女王節」推出超低價限量美妝保養38元起；蝦皮購物最新網購節日「3.3品牌購物節」3月3日當天加碼線上獨賣專區1折起，多款精品、美妝品挑戰最低價。

根據Yahoo奇摩購物中心統計，購買精品類的主要族群集中於30～40歲的輕熟女，25～29歲的年輕女性消費力也正在崛起，平均客單價可達7,000元以上。

Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日「38寵愛女神節」祭出買LV指定商品送1,000購物金、MICHAEL KORS限定包款均一價2,999元、歐系精品熱銷TOP 10下殺3折起、MARC JACOBS X 老佛爺早春新款35折起；時尚與民生用品單日消費滿3,000元送300購物金、3C家電單日消費滿15,000元送1,000購物金，更首次推出「1元清空購物車」，天天抽出幸運得主可用1元帶走該筆訂單所有商品；3月2日至3月22日選擇超商取貨加碼抽iPhone 11。

Yahoo奇摩超級商城以美妝保養類業績持續居冠，尤其現代女性生活忙碌，多功能合一的保養品業績顯著成長，像是OZIO歐姬兒蜂王乳凝露今年銷量較去年同期已成長11倍，以30～50歲女性為主力客群；Yahoo奇摩超級商城熱銷TOP 10保養品排行榜中，縮時保養型的相關商品就搶占7個席位，前三名為德國Balea精華素膠囊、OZIO歐姬兒 蜂王乳凝露、NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜。Yahoo奇摩超級商城3月4日至3月12日集結10大品牌、超過50間商店祭出「38女王節」，指定商店跨店消費滿1,600元現折250元。