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緊抓消費女力！Yahoo奇摩、蝦皮購物「精品、美妝限時下殺」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PUMA－Cali Sport Mix Wn’s女性復古網球運動鞋．原價3,280元、Yahoo奇摩購物中心2月29日前特價2,756元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
PUMA－Cali Sport Mix Wn’s女性復古網球運動鞋．原價3,280元、Yahoo奇摩購物中心2月29日前特價2,756元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

女性消費力不論在實體或虛擬通路都是主流，除了要負責幫忙採買家庭用品之外，願意花錢犒賞自己的女性也愈來愈多，帶動精品、美妝保養成為網購業績成長動能最強勁的品類。迎接國際婦女節，Yahoo奇摩購物中心推出「38寵愛女神節」下殺38折起，Yahoo奇摩超級商城「38女王節」推出超低價限量美妝保養38元起；蝦皮購物最新網購節日「3.3品牌購物節」3月3日當天加碼線上獨賣專區1折起，多款精品、美妝品挑戰最低價。

根據Yahoo奇摩購物中心統計，購買精品類的主要族群集中於30～40歲的輕熟女，25～29歲的年輕女性消費力也正在崛起，平均客單價可達7,000元以上。

Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日「38寵愛女神節」祭出買LV指定商品送1,000購物金、MICHAEL KORS限定包款均一價2,999元、歐系精品熱銷TOP 10下殺3折起、MARC JACOBS X 老佛爺早春新款35折起；時尚與民生用品單日消費滿3,000元送300購物金、3C家電單日消費滿15,000元送1,000購物金，更首次推出「1元清空購物車」，天天抽出幸運得主可用1元帶走該筆訂單所有商品；3月2日至3月22日選擇超商取貨加碼抽iPhone 11。

Yahoo奇摩超級商城以美妝保養類業績持續居冠，尤其現代女性生活忙碌，多功能合一的保養品業績顯著成長，像是OZIO歐姬兒蜂王乳凝露今年銷量較去年同期已成長11倍，以30～50歲女性為主力客群；Yahoo奇摩超級商城熱銷TOP 10保養品排行榜中，縮時保養型的相關商品就搶占7個席位，前三名為德國Balea精華素膠囊、OZIO歐姬兒 蜂王乳凝露、NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜。Yahoo奇摩超級商城3月4日至3月12日集結10大品牌、超過50間商店祭出「38女王節」，指定商店跨店消費滿1,600元現折250元。

蝦皮購物「3.3品牌購物節」3月3日加碼線上獨賣專區1折起，當天凌晨起陸續祭出GUCCI、COACH名牌精品包、KIEHL’S 、Jo Malone、雅詩蘭黛等挑戰最低價，包括3月3日凌晨0點限量推出COACH手拿包1,300元有找、上午11點限量推出雅詩蘭黛特潤超導修護露41折特價1,599元、下午6點限量推出GUCCI Marmont翻蓋式WOC包58折特價29,999元；活動當天還有理膚寶水B5 全面修復霜5件組7折特價850元、 Kiehl's契爾氏冰河醣蛋白凝凍64折特價869元。

蝦皮購物「3.3品牌購物節」任天堂Switch Lite特仕版主機3月3日特價5,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3品牌購物節」任天堂Switch Lite特仕版主機3月3日特價5,999元。圖／蝦皮購物提供
Dyson Supersonic HD03吹風機紅色禮盒版，售價16,600元，Yahoo奇摩購物中心3月8日前加碼送市價4,000元的雙髮梳及Dyson 2,000元禮券。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Dyson Supersonic HD03吹風機紅色禮盒版，售價16,600元，Yahoo奇摩購物中心3月8日前加碼送市價4,000元的雙髮梳及Dyson 2,000元禮券。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
蝦皮購物「3.3品牌購物節」NIKE阿甘鞋3月3日66折特價1,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3品牌購物節」NIKE阿甘鞋3月3日66折特價1,900元。圖／蝦皮購物提供
KIEHL’S 契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml，原價1,450元、Yahoo奇摩超級商城3月4日至3月12日特價1,080元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
KIEHL’S 契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml，原價1,450元、Yahoo奇摩超級商城3月4日至3月12日特價1,080元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
蝦皮購物鎖定消費女力，「3.3品牌購物節」3月3日主打多款精品、美妝挑戰最低價，再加碼線上獨賣專區1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物鎖定消費女力，「3.3品牌購物節」3月3日主打多款精品、美妝挑戰最低價，再加碼線上獨賣專區1折起。圖／蝦皮購物提供
agnes b. Voyage鉚釘裝飾手提包，原價8,980元、Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日特價4,490元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
agnes b. Voyage鉚釘裝飾手提包，原價8,980元、Yahoo奇摩購物中心即日起至3月8日特價4,490元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
1028時刻淨白巴西莓果維他命面膜1入＋1028 深層潔淨超綿感泡泡保濕洗面乳40ml，原價128元、Yahoo奇摩超級商城3月4日上午10點限時搶購特價38元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
1028時刻淨白巴西莓果維他命面膜1入＋1028 深層潔淨超綿感泡泡保濕洗面乳40ml，原價128元、Yahoo奇摩超級商城3月4日上午10點限時搶購特價38元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩購物中心鎖定「她經濟」，即日起至3月8日推出「38寵愛女神節」下殺38折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心鎖定「她經濟」，即日起至3月8日推出「38寵愛女神節」下殺38折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

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