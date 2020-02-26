地方女孩有福 蘇格蘭供免費生理產品

讓女生有更好的生活品質！由於英國有近2成以上的青春期女性生理期無力購買生理產品，英國要求全國學校免費提供衛教產品。蘇格蘭則率先宣布，蘇格蘭政府會在全區提供免費的生理產品供民眾取用，讓女性生理期可以安心。

根據《歐洲新聞網》報導，蘇格蘭政府過去已經花了400萬英鎊，在圖書館及休閒場合提供女生衛生毛巾與棉條，但是這次將擴大蘇格蘭全境，只要有需要，政府就會無償提供，預計每年要花2400萬英鎊的預算。

蘇格蘭議員列農就該法案展開辯論時表示，法案通過將是「蘇格蘭月經正常化的里程碑，並向蘇格蘭人傳遞議會重視性別平等的訊息。」英國政府今年雖也曾頒布法案，提供英國全境學校都可以有免費的衛生棉跟棉條，但是《德國之聲》提到，英國國內還是有奇怪的「棉條稅」還沒廢除。

因此，蘇格蘭此舉在英國為重大突破。根據NGO國際培幼會在2017年所作的調查，英國有10%的女性無法負擔生理產品，14-21歲的女生中，有15%認為生理產品對她們負擔太重，14%的女生還需要跟朋友借棉條。

【更多精采內容，詳見 】