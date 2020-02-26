做好皮膚亮白，素顏也發亮！資生堂淡斑精華女神專用

最近太陽越來越大，得要為皮膚的白皙提前做準備。透亮白的肌膚，美力時代來臨，針對紫外線及長期忙碌工作的女性們，膚色不均、暗沉，資生堂推出激透光亮白淡斑精華，讓肌膚呈現透亮白的好膚質，由內而外綻放出女神光采。

資生堂以獨家專利技術高感度傳遞科技，激透光亮白淡斑精華內含赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α，喚醒肌膚的基礎本能，使肌膚自然透出光感、細緻膚觸，保濕更為強化，持續一整天。

再輔以高純度海百合萃取取精華、地黃根萃取維生素乙基、艾草萃取，加強肌膚美白效果，櫻花涼白複合物，更是關鍵，讓肌膚越來越淨透，不用上妝，也能自帶裸妝膚感。