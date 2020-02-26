聽新聞
test
0:00 / 0:00
做好皮膚亮白，素顏也發亮！資生堂淡斑精華女神專用
最近太陽越來越大，得要為皮膚的白皙提前做準備。透亮白的肌膚，美力時代來臨，針對紫外線及長期忙碌工作的女性們，膚色不均、暗沉，資生堂推出激透光亮白淡斑精華，讓肌膚呈現透亮白的好膚質，由內而外綻放出女神光采。
資生堂以獨家專利技術高感度傳遞科技，激透光亮白淡斑精華內含赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α，喚醒肌膚的基礎本能，使肌膚自然透出光感、細緻膚觸，保濕更為強化，持續一整天。
再輔以高純度海百合萃取取精華、地黃根萃取維生素乙基、艾草萃取，加強肌膚美白效果，櫻花涼白複合物，更是關鍵，讓肌膚越來越淨透，不用上妝，也能自帶裸妝膚感。
有效率喚醒肌膚本能，需搭配保養時的按摩手法， 激透光亮白淡斑精華使用於化妝水後，將精華點在臉的5處（眉心、鼻頭、左右雙頰、下巴）再輕推至全臉，需要加強的部位，也只需要畫圓的方式按摩，加強局部亮白。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言