快訊

貨車送牛肉搶快撞飛3騎士 正妹女大生魂斷車輪下

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做好皮膚亮白，素顏也發亮！資生堂淡斑精華女神專用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
資生堂激透光亮白淡斑精華，強化肌膚基底能力，透出自然白皙。圖／資生堂提供
資生堂激透光亮白淡斑精華，強化肌膚基底能力，透出自然白皙。圖／資生堂提供

最近太陽越來越大，得要為皮膚的白皙提前做準備。透亮白的肌膚，美力時代來臨，針對紫外線及長期忙碌工作的女性們，膚色不均、暗沉，資生堂推出激透光亮白淡斑精華，讓肌膚呈現透亮白的好膚質，由內而外綻放出女神光采。

資生堂以獨家專利技術高感度傳遞科技，激透光亮白淡斑精華內含赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α，喚醒肌膚的基礎本能，使肌膚自然透出光感、細緻膚觸，保濕更為強化，持續一整天。

再輔以高純度海百合萃取取精華、地黃根萃取維生素乙基、艾草萃取，加強肌膚美白效果，櫻花涼白複合物，更是關鍵，讓肌膚越來越淨透，不用上妝，也能自帶裸妝膚感。

有效率喚醒肌膚本能，需搭配保養時的按摩手法， 激透光亮白淡斑精華使用於化妝水後，將精華點在臉的5處（眉心、鼻頭、左右雙頰、下巴）再輕推至全臉，需要加強的部位，也只需要畫圓的方式按摩，加強局部亮白。

資生堂激透光亮白淡斑精華 30ml／3,500元、50ml／4,800元。圖／資生堂提供
資生堂激透光亮白淡斑精華 30ml／3,500元、50ml／4,800元。圖／資生堂提供
資生堂激透光亮白淡斑精華 30ml／3,500元、50ml／4,800元。圖／資生堂提供
資生堂激透光亮白淡斑精華 30ml／3,500元、50ml／4,800元。圖／資生堂提供

資生堂 按摩 紫外線

延伸閱讀

有皺紋才驕傲！OLAY宣布「廣告片不再修圖」拒絕假完美、SK-II讓湯唯、渡邊直美也素顏

連美瞳片都摘下 林采緹「完全素顏」讓全場驚呼

健康膚質從正確保養開始 4個QA搞懂保養！

朴敏英俏臉遭暴打！女神暖心祝台粉「身體健康」

相關新聞

女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁

曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往...

選櫻花？杜鵑花？粉色系跑鞋來襲攻佔女孩們的心

什麼是今年春天一定要有的跑鞋？當然是粉色系設計！從Converse、New Balance再到UNDER ARMOUR都...

品味遇上咖啡香 ORIS爵士限量腕表 陳語安美型示範

無懼景氣影響，瑞士腕表品牌ORIS於遠百信義A13的 Watch & Coffee複合式專賣店，今日正式開幕。現場除展出...

忠孝SOGO超市會員獨享4折起 新光三越好好集網購上線

鞏固會員與發展電商，是目前百貨業再創成長動能的兩大重點發展項目。SOGO百貨去年針對自營超市「Fresh Mart」成立...

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

228三天連假即將來臨，全聯福利中心為消費者準備好一系列優惠活動，不論是開車出遊需要應援的現煮咖啡，還是適合與三五好友分...

地方女孩有福 蘇格蘭供免費生理產品

讓女生有更好的生活品質！由於英國有近2成以上的青春期女性生理期無力購買生理產品，英國要求全國學校免費提供衛教產品。蘇格蘭則率先宣布，蘇格蘭政府會在全區提供免費的生理產品供民眾取用，讓女性生理期可以安心

緊抓消費女力！Yahoo奇摩、蝦皮購物「精品、美妝限時下殺」

女性消費力不論在實體或虛擬通路都是主流，除了要負責幫忙採買家庭用品之外，願意花錢犒賞自己的女性也愈來愈多，帶動精品、美妝...

做好皮膚亮白，素顏也發亮！資生堂淡斑精華女神專用

最近太陽越來越大，得要為皮膚的白皙提前做準備。透亮白的肌膚，美力時代來臨，針對紫外線及長期忙碌工作的女性們，膚色不均、暗...

巴黎時裝周／卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯超美　現身標語滿天的DIOR大秀

每季大秀都像是場裝置藝術，DIOR 2020秋冬發表在電子看板的場景之下顯得新潮，女裝創意總監Maria Grazia ...

U值媒／四月秋意濃 仙境般的島嶼在這！

人間四月天，在北半球正是大地復甦春暖花開的季節，而在南半球則進入秋風瑟瑟黃葉翩翩的時序。紐西蘭的秋天從3月下旬樹葉漸漸轉黃，一直持續到5月，落葉喬木在時序更迭之際紛紛褪下一身的清新夏綠，換上淺黃、金黃、橘紅、赭紅甚至紫色的濃艷秋裝，不同樹種展現出不同層次的色彩，並且隨著一日當中的光影變化演繹出無窮的紅橙黃綠組合，這就是紐西蘭的秋天。山巔水湄、大街小巷…眾色喧嘩的大地絲毫不顯蕭瑟冷清，枝頭黃葉翩翩，滿地落英繽紛，璀璨的秋色鋪陳出濃濃的詩意，置身其間不禁令人醺然欲醉！

美福牛排館首推 55天乾式熟成丁骨牛排「買一送一」

受新冠肺炎疫情影響，意外發展出各式「外帶宅經濟」，許多餐廳也推出史上最強優惠。美福餐飲旗下餐廳「Fresh & Aged...

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有網友逛好市多發現謎樣商品，遠看還有點像「檳榔」，直到看見價格吊牌才得知是「紐西蘭迷你奇異果」，不少人買過直呼，「香甜又好吃」。

熱門新聞

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

全聯「高CP值防疫聖品」架上超滿！她爽抱3包回家：省事好用

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

泫雅性感蹲、又嘟嘴 魅力爆燈穿CK內衣美圖再一波

每周進貨一次！全家便利商店2月26日起開賣「台酒75%防疫酒精」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。