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女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁
曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往女性非洲裔美國人如何以才智與成就，奠定NASA水星計畫的成功基礎，同時突破種族歧視的故事。雖然三位主人翁之一的的美國數學家凱薩琳強森（Katherine Johnson）於日前辭世，但故事本身仍鼓舞人心、並令無數影迷動容。
伴隨著時代的改變，女性早在科學、文化、體育的各種項目中，以傑出表現贏得原本應有的尊重、展現出絕對不遜色甚至更勝男性的傑出表現，像是羅馬尼亞的網球名將哈勒普（Simona Halep）、同時也是宇舶表（Hublot）的品牌之友，日前再度擊退眾多網壇女子職業好手，拿下杜拜女網賽的單人組冠軍。
哈勒普是WTA史上的第25位球后，更在2018、2019年在法網與溫布頓網球公開賽奪冠，拿下職業生涯的兩座大滿貫金盃，展現旭日東升的強勁魅力。站上頒獎台時，她手上則配戴了Hublot的經典融合競速灰鈦金屬腕表，演示兼容剛毅自信的女性魅力。這款腕表的尺寸為中性的38毫米，適中地反應當代女性對比例的偏好。具有美麗太陽紋路的金屬表面，與經過精細打磨修飾的時標與表殼，像輝映了哈勒普在網球體壇上的耀眼成就，而表帶則搭配灰色鱷魚皮內襯天然橡膠錶帶，一如新時代的女性：勇敢而獨立。
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