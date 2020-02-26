女力延燒 Hublot代言人勇奪杜拜女網冠軍 續寫時代新頁

曾在2016年上映的電影《關鍵少數》（Hidden Figures），以三位非洲裔女性科學家的真人真事改編，記錄了在過往女性非洲裔美國人如何以才智與成就，奠定NASA水星計畫的成功基礎，同時突破種族歧視的故事。雖然三位主人翁之一的的美國數學家凱薩琳強森（Katherine Johnson）於日前辭世，但故事本身仍鼓舞人心、並令無數影迷動容。

伴隨著時代的改變，女性早在科學、文化、體育的各種項目中，以傑出表現贏得原本應有的尊重、展現出絕對不遜色甚至更勝男性的傑出表現，像是羅馬尼亞的網球名將哈勒普（Simona Halep）、同時也是宇舶表（Hublot）的品牌之友，日前再度擊退眾多網壇女子職業好手，拿下杜拜女網賽的單人組冠軍。