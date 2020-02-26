卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯超美　出席標語滿天DIOR大秀

每季大秀都像是場裝置藝術，DIOR 2020秋冬發表在電子看板的場景之下顯得新潮，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri這回邀請巴黎藝術團體Claire Fontaine設計時裝秀場地，創作媒材包括霓虹燈裝置、繪畫和文字等，當然也少不了Maria Grazia Chiuri熱中的女權標語。

Claire Fontaine成立於2004年，雙方合作源於對女權主義歷史的共同熱情，Claire Fontaine將她們最具代表性的創作發光標語招牌用在DIOR場景中，也建構了主視覺畫面，模特兒走在「新聞地板（Newsfloor）」上，以法國世界報（Le Monde）的頁面黏貼組成，創作另一個對話空間；新聞地板又名為像素畫世界（Le Monde Pixelisé），作品靈感來自美國攝影記者Robert Capa在1949年所捕捉到法國繪畫大師馬諦斯的照片，畫面中的馬諦斯正在作畫，而地板上覆蓋的報紙猶如瓷磚的角色，無意間也形成馬諦斯作品與報紙的對話，Claire Fontaine於是將這樣的寓意巧妙地變換為DIOR大秀的場景鋪設。

這場發表的嘉賓有多位在九○年代發光發熱的女星，包括黛咪摩爾、雪歌妮薇佛、安蒂麥道威爾以及前法國第一夫人卡拉布魯妮等名人出席，卡拉迪樂芬妮、卡莉克勞斯則是以出眾的造型現身。秀上最醒目的霓虹字是紅綠燈顏色閃爍的「准允（Consent）」，用以隱喻女人處在矛盾之中，准允如同星閃之明滅，並非恆常存在。而Maria Grazia Chiuri的母親為裁縫師，她也以母親的舊照片成為索引，映照2020秋冬系列；攝影師Ugo Mulas 拍攝的義大利設計師Mila Schön肖像，或義大利畫家Carla Accardi的照片，這些女性姿態都成為Maria Grazia Chiuri的創作靈感。

加上迪奧先生曾在撰述的《時尚小辭典（The Little Dictionary of Fashion）》書中提到，「我愛格紋，它可以花俏，也可以俐落，優雅愜意，新穎且永遠不出錯。」以及前創意總監Marc Bohan一件帶有斜紋視覺的經典服飾，也啟發了Maria Grazia Chiuri本系列裙裝結構，海軍大衣、窄領襯衫繫領帶、黑與白和褶襉等元素，則是她的經典輪廓，波卡圓點圍巾則幻化為洋裝，呼應迪奧先生在《時尚小辭典》提及的「圓點跟格紋有同樣的效果，它們都很討喜、優雅、愜意，且永遠流行。」